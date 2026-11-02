Santé mentale : le rapport du HCEfh révèle les inégalités sexistes dans la dépression

Un rapport du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes explique pourquoi la prévalence de la dépression est plus élevée chez les femmes de 18,2% contre 12,8% chez les hommes, pointant les pressions sociales dès l'adolescence.

Un rapport publié le lundi 2 novembre 2026 par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) met en lumière les mécanismes sociaux qui fragilisent durablement la santé mentale des femmes. L'étude part d'un constat statistique précis établi par Santé publique France à la fin de l'année 2025 : la prévalence des troubles dépressifs s'élève à 18,2 % chez les femmes, contre 12,8 % chez les hommes. Cet écart significatif n'est pas un phénomène isolé ou naturel, mais le résultat cumulatif d' inégalités structurelles qui débutent dès la puberté et persistent tout au long de la vie.

Un écart qui se creuse dès l'adolescence

Le point de bascule entre les sexes se situe clairement à l'adolescence, dès l'âge de 12 ans. Selon une enquête de Santé publique France publiée en juin, seulement 57,7 % des filles déclarent un " bon bien-être mental " en fin de collège, contre 80,3 % des garçons. Cette divergence s'observe également dans les données hospitalières de la Drees pour l'année 2025, qui recensent près de cinq hospitalisations pour tentative de suicide ou automutilation pour 1 000 filles âgées de 10 à 19 ans. Ce taux constitue le plus élevé enregistré pour toutes les tranches d'âge et tous les sexes confondus.

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La pression sociale liée à l'image corporelle joue un rôle déterminant dans cette détresse psychologique. Les sondages indiquent que l'image du corps est une source d'inquiétude majeure pour les adolescentes, favorisant l'anorexie. Plus de 80 % des cas de cette maladie concernent des filles, et ce trouble alimentaire augmente le risque de connaître un épisode dépressif majeur jusqu'à quatre fois. Le rapport attire l'attention sur l'impact des réseaux sociaux, dont les algorithmes peuvent exposer des adolescentes vulnérables à des communautés pro-anorexie moins de trente minutes après la création d'un compte.

Déconstruction de la vulnérabilité " naturelle "

Les auteurs du rapport du HCEfh rejettent explicitement la " lecture naturalisante " qui attribuerait une vulnérabilité féminine intrinsèque à la dépression. Ils soulignent que cet écart de santé mentale se retrouve à tous les âges, dans tous les milieux sociaux et à l'échelle mondiale. L'explication repose sur des facteurs sociétaux, notamment les injonctions contradictoires et les violences subies, plutôt que sur une biology déterministe. Cette position s'aligne sur les travaux de la Dre Alyson McGregor, auteure de Le sexe de la santé, qui dénonçait déjà en 2021 les retards de diagnostic et les traitements inappropriés dont souffrent les femmes dans le système de soins.

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En 2020, le Haut Conseil d'Égalité entre les Femmes et les Hommes avait déjà alerté sur l'influence des codes de genre sur l'expression des symptômes. Ces normes sociales affectent à la fois le recours aux soins par les patientes et l'interprétation des signes cliniques par le personnel soignant. Le rapport actuel renforce cette analyse en détaillant comment ces biais systémiques exacerbent les risques psychiques tout au long du cycle de vie féminin, depuis l'adolescence jusqu'à la vieillesse.

Vulnérabilités adultes : maternité et milieu professionnel

À l'âge adulte, la santé mentale des femmes reste sous-protégée à certains moments clés, notamment lors de la maternité. Le rapport du HCEfh indique qu'environ la moitié des dépressions survenant pendant la grossesse et un tiers de celles survenant après l'accouchement ne sont pas identifiées par les professionnels de santé. Il recommande que l'accompagnement psychologique soit systématiquement proposé après une fausse couche ou un décès périnatal. De plus, l'idéal de la " bonne mère " freine souvent le recours aux soins par crainte du jugement social.

Le monde du travail constitue également un facteur de risque majeur pour la santé mentale féminine. Les métiers du soin, du service et du lien social, très féminisés, exposent les employées à des efforts physiques, des sollicitations émotionnelles intenses et des horaires atypiques. Selon les données citées par le HCEfh, les troubles psychiques liés au travail touchent 5,9 % des femmes, contre 2,7 % des hommes. Cette pénibilité spécifique nécessite une reconnaissance institutionnelle accrue pour améliorer les conditions de santé au travail des femmes.