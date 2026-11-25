Une conférence gratuite et des spectacles de théâtre rompent le tabou de la santé mentale des étudiants à La Rochelle le 9 décembre 2026.

La ville de La Rochelle accueillera un événement majeur consacré à la déstigmatisation de la santé mentale chez les jeunes, le mercredi 9 décembre 2026. Cette initiative singulière combine une conférence d'experts et des performances théâtrales pour sensibiliser le public aux troubles psychiques étudians.

Événement inédit aux Cabanes Urbaines le 9 décembre 2026

Les Cabanes Urbaines deviendront le théâtre d'un échange crucial sur la santé publique étudiante dès 18 h 30. L'événement, intitulé conférence santé, est organisé par le média régional Sud Ouest en partenariat officiel avec l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. La participation est strictement gratuite, bien que les places disponibles soient limitées et nécessitent une inscription préalable sur le site web dédié.

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Cette rencontre rassemble une délégation de spécialistes de première ligne pour confronter leurs regards sur la situation actuelle. On y retrouvera des psychiatres, des psychologues, ainsi que des représentants de l'ARS et de la Maison des adolescents. Leur objectif commun est de dresser un état des lieux précis de la détérioration progressive de la santé mentale des jeunes en France, un phénomène confirmé par des données épidémiologiques récentes.

La médiation artistique de Jules Mona et Les Petits Maux en Bulle

Pour rompre la glace sur des sujets sensibles comme la dépression, le suicide ou les troubles alimentaires, la compagnie théâtrale bordelaise Les Petits Maux en Bulle intègre son art à la conférence. Jules Mona, directeur artistique de cette troupe créée en 2018 au sein de l'université, présente cette approche comme une ressource spectaculaire essentielle à la prise de conscience collective.

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Avant l'intervention des professionnels de santé, un duo composé d'une actrice professionnelle et d'une étudiante montera sur scène pour présenter des extraits de pièces intitulées Mal à dire et Désaccorps. Ces représentations documentent des sujets qui concernent directement les étudiants, en s'inspirant de témoignages réels pour mettre en lumière la réalité du vécu psychique. Jules Mona souligne l'urgence de la situation en rappelant qu'une personne sur quatre est touchée par un trouble mental au cours de sa vie.

Données épidémiologiques et réponse institutionnelle structurée

Les chiffres fournis par l'enquête EpiCov, mise en place par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), confirment la gravité du contexte. Ces statistiques servent de fondement scientifique aux interventions prévues, démontrant que les troubles mentaux concernent plus de personnes que le cancer.

L'événement s'inscrit dans la continuité des assises régionales du harcèlement en milieu scolaire tenues le jeudi 19 novembre à Bordeaux, où les questions d'isolement des jeunes ont également été débattues. Cette cohérence stratégique vise à offrir des réponses concrètes aux défis contemporains rencontrés par la population étudiante. L'accent est mis sur la nécessité de créer des espaces de parole sécurisés pour éviter l'enfermement dans la honte.

Impact concret et ressources pour les étudiants et parents

La stratégie de Jules Mona repose sur l'empathie comme levier d'action, utilisant la médiation artistique participative pour libérer la parole. Cette méthode permet aux spectateurs de plonger au cœur du quotidien des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, de visiter leurs pensées et leurs peurs sans jugement. Certains étudiants utilisent d'ailleurs ces spectacles pour initier des conversations avec leurs proches et alerter sur des situations indicibles.

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Les interventions des professionnels de terrain croiseront leurs regards avec ceux des acteurs pour identifier les ressources nécessaires à la préservation de l'équilibre mental. Les étudiants de la troupe, formés aux sciences humaines et destinés aux métiers de psychologue ou de sociologue, appliquent ici leurs savoirs académiques. Cette synergie entre art et expertise médicale vise à offrir des solutions durables pour briser le silence entourant la santé mentale.