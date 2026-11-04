Santé mentale des jeunes : explosion des troubles chez les adolescentes

Une étude de 100 000 personnes révèle une dégradation alarmante de la santé mentale chez les femmes de moins de 30 ans depuis 2020, exacerbée par les inégalités sociales.

Le docteur Jean-Baptiste Hazo, épidémiologiste en charge de la santé mentale à la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé, a publié des données alarmantes concernant la santé mentale des jeunes. Dans le cadre d'un dossier en quatre épisodes consacré par le média Midi Libre à ce sujet, il souligne une dégradation profonde et continue de la santé mentale, particulièrement chez les jeunes femmes de moins de 30 ans. Cette analyse intervient alors que la France célèbre la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école le 5 novembre.

Découverte d'une crise préexistante au covid

Une vaste enquête post-covid, réalisée conjointement par Jean-Baptiste Hazo et l'Inserm auprès de 100 000 personnes entre 2020 et 2022, a mis en lumière une détérioration significative des troubles psychiques. Les statistiques d'hospitalisation pour tentatives de suicide ou d'automutilation ont augmenté de manière notable dans ces tranches d'âge, avec des signes visibles dès la tranche de 10 à 15 ans. Il est crucial de noter que cette détérioration était préexistante à la crise sanitaire de la pandémie, ayant été observée dès 2010. Ce phénomène de santé publique n'est pas isolé à la France mais concerne l'ensemble des pays membres de l'OCDE.

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Divergence marquée entre les genres et l'âge

Les chercheurs observent une différence fondamentale dans l'épidémiologie psychiatrique selon le genre. Les femmes présentent généralement des troubles internalisés tels que la dépression, l'angoisse ou les troubles du comportement alimentaire, ce qui se traduit par une consommation accrue de psychotropes. En revanche, les hommes affichent davantage de troubles externalisés, comme la violence, l'alcoolisme ou la mise en danger de soi-même. Une hausse récente des comportements violents ou addictifs chez les jeunes hommes n'a toutefois pas été détectée, créant un hiatus spécifique aux femmes nées après 1998. Pour les garçons, les problèmes comportementaux opposants ou liés à l'inattention, comme l'hyperactivité, atteignent un pic entre 4 et 8 ans avant de s'atténuer à la puberté.

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Impact des réseaux sociaux et des inégalités

L'apparition du smartphone coïncide avec la dégradation de la santé mentale des jeunes filles, bien que les travaux sur le sujet restent contradictoires. Les données de l'observatoire national du suicide indiquent que les filles utilisent davantage les réseaux sociaux pour chercher des likes et une validation par les pairs, tandis que les garçons adoptent une posture plus passive. Cette dynamique peut engendrer des troubles lorsque les interactions sont négatives, le réseau virtuel servant aussi de lieu de poursuite d'agressions sexistes. Par ailleurs, la pauvreté crée un cercle vicieux où la santé mentale dégradée engendre la pauvreté, laquelle en retour aggrave la santé mentale. Les personnes issues des 10 % de la population les plus pauvres font face à deux à trois fois plus de suicides.

Perspectives et compréhension générationnelle

Le pic de tentatives de suicide atteint son maximum entre 14 et 16 ans chez les filles, un phénomène qui s'intensifie chaque année depuis 2020. Ce constat suggère un effet de cohorte générationnel plus qu'une cause directe du covid, cette nouvelle génération définissant ses propres normes et déviations. Bien que la prise de conscience accrue des violences sexuelles soit un progrès social, elle pourrait aussi entraîner une internalisation plus forte de ces traumatismes par les jeunes filles. La santé mentale positive ne garantit pas l'absence de maladies, et la vulnérabilité face à la dépression reste étroitement liée à l'adversité subie et au statut socio-économique des individus.