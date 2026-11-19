Le Dr Lai Xue explique pourquoi rester plus de 10 minutes assis aux toilettes avec son smartphone augmente les risques d'hémorroïdes et d'affaiblissement pelvien.

Le Dr Lai Xue, chirurgien colorectal de renom, attire l'attention sur les dangers sanitaires liés à l'usage prolongé des toilettes. Basé au centre médical Southwestern de l'Université du Texas à Dallas, cet expert américain a expliqué sur la chaîne CNN que rester assis plus de dix minutes sur la cuvette, surtout avec un smartphone, accroît significativement les risques pour la santé.

Compression veineuse et formation d'hémorroïdes

La position assise prolongée, combinée à la forme ovale spécifique des sièges modernes, exerce une compression directe sur les fesses. Cette configuration maintient le rectum dans une position basse et perturbe la circulation sanguine dans la zone anale. Cette stagnation vasculaire favorise directement le développement d'hémorroïdes.

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Risque de prolapsus et faiblesse musculaire

Outre les hémorroïdes, cette posture prolongée peut entraîner un affaiblissement notable des muscles pelviens. Le Dr Lai Xue précise que ce phénomène augmente le risque de prolapsus rectal. Cette condition médicale se produit lorsque le rectum, qui constitue une partie du gros intestin, glisse vers le bas et finit par sortir de l'anus.

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Recommandations du chirurgien colorectal

Même si l'absence de selle pousse certains individus à rester plus longtemps, le Dr Lai Xue recommande formellement de cesser l'effort après dix minutes. Il insiste sur l'importance de ne pas forcer pour éviter ces complications de santé publique. L'usage du smartphone durant ce temps doit être banni pour limiter cette exposition dangereuse.

Origine des recommandations médicales

Ces conseils proviennent des observations cliniques du praticien au sein de l'établissement universitaire texan. Ses expations sur CNN visent à informer le public sur les mauvaises habitudes modernes. La prise de conscience collective est essentielle pour prévenir ces affections rectales courantes mais évitables.