Santé : entre diseases chroniques, accidents médicaux et inégalités invisibles

Plongée dans les réalités de la santé en France, le Podcast Santé traite de l’asthme, des accidents médicaux, de la santé mentale des adolescents et des inégalités de traitement, face aux maladies cardiovasculaires, à travers les témoignages de patients, médecins et experts. Une série rencontre avec des enjeux profonds et des solutions à explorer.

La santé est un bien précieux, mais elle n’est pas toujours acquise. Respirer, un geste qui semble banal, devient une lutte quotidienne pour des millions de Français souffrant d’asthme.

Cette maladie chronique provoque des crises parfois dramatiques, soulignant l’urgence d’en comprendre les mécanismes et les traitements. Dans un épisode du Podcast Santé, Pierre Pariente, père d’un adolescent décédé des suites de son asthme, partage son histoire poignante, aux côtés de Clairelyne Dupin, pneumologue. Le témoignage de Maxime Khabouri, dénaturé par un accident médical lors d’une intervention chirurgicale, ouvre quant à lui une réflexion plus large sur la prévention des erreurs médicales.

En 2024, plus de 4 600 événements indésirables graves ont été signalés, mais les experts estiment que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Un scandale qui ne laisse personne indemne, comme en témoigne Marc Tadié, neurochirurgien et auteur du livre 'Le scandale des accidents médicaux'. La santé mentale, souvent négligée, est aussi au cœur des préoccupations actuelles.

La bipolarité, une maladie qui amène les individus de sommets d’euphorie à abîmes de dépression, est explorée par François Lejeune et Philippe Nuss dans le Podcast Santé. Les adolescents ne sont pas épargnés par ces troubles psychologiques, comme le révèle une hausse alarmante des passages aux urgences pour tentative de suicide, multipliés par trois en cinq ans. Pauline Chaste, pédopsychiatre, et Mathieu Persan, illustrateur, tentent de décrypter ce phénomène.

L’épreuve des maladies ne se limite pas à la souffrance physique ou psychologique, mais elle touche également des inégalités sociales et médiatiques peu connues. Les maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité féminine, sont sous-diagnostiquées et mal traitées, comme le soulignent Claire, infirmière, et le Dr Stéphane Manzo-Silberman. La prévention, souvent négligée, est une arme redoutable contre ces maladies évitables.

La série de podcasts explore ainsi chaque facette de la santé, ĉar même cuando la maladie frappe, il y a toujours une lumière au bout du tunnel





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