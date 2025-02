Santé en France : Tatouages, Intelligence Artificielle, Bégaiement et Plus

Ce podcast explore divers thèmes liés à la santé en France, couvrant des sujets tels que les tatouages et leur impact sur la santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, le bégaiement et ses causes, ainsi que les progrès en ophtalmologie et les troubles de la vision.

En France, environ une personne sur six est tatouée. Pourtant, la majorité des professionnels de santé ne sont pas informés ni formés sur cette pratique ancestrale ni sur ses complications éventuelles.

Qu'est-ce qu'un tatouage? Que se passe-t-il au niveau de la peau? Quels sont les impacts possibles des tatouages sur notre santé ? Pour nous éclairer le docteur Nicolas Kluger, dermatologue, assure la seule consultation dédiée au tatouage en France à l'hôpital Bichat à Paris, mais aussi en Finlande à l'hôpital d'Helsinki, il est l'auteur de 'Mon tatouage et moi' aux éditions Vuibert, répond aux questions du Podcast santé. Performante pour repérer un mélanome, capable d’interpréter des images de scanner, utile pour aider au diagnostic médical en consultation, l’intelligence artificielle arrive dans le secteur de la santé, avec son lot de questions. Peut-elle remplacer l’expertise du médecin? Peut-on lui faire confiance? Quid de la responsabilité? Que devient la relation médecin-patient quand on l’utilise? Pour nous éclairer, le docteur Loïc Étienne, médecin urgentiste, créateur de la solution d’Intelligence Artificielle MedVir et auteur des Sorciers du futur (ed. Marabout), répond aux questions du Podcast santé. C'est un trouble, une différence diront certains, qui apparaît le plus souvent dans l’enfance. Et touche quatre fois plus les hommes que les femmes, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Le bégaiement concerne 1 à 2% de la population. 'Plus on lutte, plus on l’alimente', assurent les spécialistes. Un paradoxe qu’il faut apprendre à dompter. Mais comment? Quelles sont les causes du bégaiement? Quand et qui consulter? En quoi consiste la prise en charge? Lenaïck Gros, membre de l’association Parole Bégaiement, nous raconte son parcours et Sarah Hervé, orthophoniste, formée aux thérapies cognitives et comportementales, et formatrice, son éclairage au micro de Margaux de Frouville et Alain Ducardonnet. Ce sont des familles dans lesquelles la hiérarchie est inversée. L’enfant prend le pouvoir et les parents sont entravés dans leur prise de décision et d’action. On parle d’enfant au comportement tyrannique il est alors tout puissant. Contrairement aux idées reçues, ce comportement n’est pas lié à une mauvaise éducation, à un manque de limites mais à des troubles liés à un souci de régulation des émotions et à de l’anxiété. Comment diagnostiquer? Comment accompagner au mieux pour rétablir un climat apaisé à la maison? Le Docteur Nathalie Franc, pédopsychiatre au CHU St Eloi de Montpellier. C’est elle qui met en place depuis 8 ans déjà des groupes de parole à destination des parents et Julie Soulié, maman de Téo, et membre de l’association REACT (Réagir face aux enfants et adolescents au comportement tyrannique) sont les invités de Margaux de Frouville et Alain Ducardonnet. Saviez-vous qu’une chevelure contient environ 100 à 150 000 cheveux? Et qu’en moyenne, chacun de nous perd entre 50 et 100 cheveux par jour? Un nombre qui peut facilement être multiplié par trois en période de chute saisonnière soit au printemps et à l’automne où ce pic est plus important. Même si c’est parfois impressionnant dans la douche ou dans le lavabo, c’est un phénomène physiologique totalement normal qui dure généralement 3 mois. A partir de quand faut-il s’inquiéter? Comment fonctionne le cycle de vie du cheveu? Quels sont les facteurs qui jouent sur leur chute? Quels sont les traitements efficaces? Le Dr Philippe Assouly, dermatologue, membre de la Société française de dermatologie, spécialiste du cheveu est l'invité de Margaux de Frouville et Alain Ducardonnet. Un peu moins de 2 millions de Français sont atteints par un trouble de la vision et avec une population vieillissante, cela n’ira pas en s’améliorant. Myopie, presbytie mais aussi des maladies comme la cataracte, le glaucome ou encore la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) sont les principales causes de déficience visuelle, avec un impact parfois lourd sur le quotidien. Heureusement, ces dix dernières années, l’ophtalmologie a fait des progrès considérables tant dans le domaine des médicaments que des techniques opératoires, chirurgie, laser sans oublier l’apport de l’IA. Les troubles de la vision sont-ils inéluctables? Peut-on les opérer pour éviter les lunettes? Faut-il se faire opérer de la cataracte et quand? A-t-on fait des progrès dans le traitement de la DMLA? Pourquoi le glaucome est-il dangereux? Nous faisons le point sur les progrès en ophtalmologie avec Florent Constantini, ophtalmologiste à Paris est l'invité de Margaux de Frouville et Alain Ducardonnet. Selon une étude récente de l’Office français des drogues et des toxicomanies, chaque Français consomme en moyenne 10 litres d’alcool pur chaque année. Et leurs habitudes évoluent: moins de consommation chaque jour, chez les adultes mais surtout chez les ado





