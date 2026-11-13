Santé de Romain Vidal : Michèle Torr rassure sur son hospitalisation et sa sclérose en plaques

Michèle Torr confirme l'hospitalisation récente de son fils Romain Vidal pour infection. La chanteuse de 79 ans détaille le quotidien de son fils atteint de sclérose en plaques depuis 2007.

La chanteuse française Michèle Torr, 79 ans, a pris la parole publiquement pour informer sur la santé de son fils, Romain Vidal, 59 ans. Ce jeudi 12 novembre, dans les colonnes du magazine Ici Paris, elle a confirmé que son enfant, atteint de sclérose en plaques depuis 2007, a récemment dû être hospitalisé. Cette annonce intervient après la propagation d'une fausse information concernant sa disparition, que ses proches se sont empressés de démentir. La mère de famille utilise cette tribune pour rassurer l'opinion publique et expliquer comment elle organise sa vie quotidienne pour accompagner son fils au plus près.

Mise au point sur la fausse disparition

Une rumeur infondée circulant sur internet avait laissé penser que Romain Vidal était décédé, provoquant une vive indignation chez son entourage proche. Pour mettre fin à ces spéculations néfastes, son ami Alain Dany est intervenu le premier pour rétablir les faits avec fermeté. Il a assuré que Romain n'était pas mort et qu'il se portait en très bonne santé malgré ses problèmes de santé chroniques. Peu après cette déclaration, Romain Vidal lui-même a pris les devants en publiant une vidéo sur Facebook pour rassurer directement ses proches et ses admirateurs, confirmant son bon état de santé général.

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Une organisation familiale délicate

Michèle Torr décrit son fils comme un exemple absolu de vie et de courage face à la maladie. Elle souligne sa positivité constante et sa force de caractère exceptionnelle, notant qu'il ne se plaint jamais et demeure curieux des domaines qu'elle ignore elle-même. Pour faire face aux complications liées à la sclérose en plaques, la mère et le fils ont mis en place un système de vie sur une propriété commune tout en conservant leur indépendance résidentielle. Ils habitent dans deux maisons distinctes situées sur le même terrain, permettant à Romain d'avoir un logement entièrement adapté à ses besoins spécifiques de mobilité et de confort.

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Une vigilance accrue pour les infections

La chanteuse explique que le système immunitaire de son fils est fragile et que la moindre infection, comme celle qui a nécessité son hospitalisation récente, prend rapidement des proportions plus graves. Pour assurer sa sécurité, Romain Vidal bénéficie de l'aide d'une auxiliaire de vie qui intervient deux fois par jour dans la journée. Cette assistante le accompagne le matin pour le lever et la toilette, puis revient le soir pour l'aider à se coucher. Cette structure permet à Michèle Torr de maintenir une présence constante tout en respectant le rythme et les limites de santé de son enfant.

Un changement de vie personnelle

En dehors des préoccupations médicales, la chanteuse de 79 ans a également annoncé officiellement sa rupture avec son compagnon Stéphane, de 45 ans son cadet. Après quelques années de relation, elle a confié que ce lien avait eu une nature presque maternelle, ce qui avait suscité des réticences de la part de son entourage au début de leur histoire. Cette séparation marque un tournant personnel dans sa vie tandis qu'elle s'apprête à lancer une grande tournée anniversaire pour célébrer les soixante ans de sa carrière musicale. Entre ses succès passés et ses défis actuels, Michèle Torr reste déterminée à partager son histoire avec authenticité.