Un rapport médical publié après l'examen de routine du président américain de 79 ans conclut à une excellente santé globale tout en soulignant la nécessité de perdre du poids et de faire plus d'exercice. Le médecin présidentiel affirme son entière aptitude à exercer ses fonctions, tandis que des sondées révèlent une méfiance de l'opinion publique quant à ses capacités physiques et mentales.

Le président américain Donald Trump , âgé de 79 ans, a subi un examen médical de routine le mardi précédent à l'hôpital militaire Walter Reed , près de Washington.

Les résultats, rendus publics le vendredi suivant, indiquent qu'il est "toujours en excellente santé" mais présente des recommandations pour perdre du poids et augmenter son activité physique. Le médecin présidentiel, le capitaine de la marine Sean Barbabella, a déclaré que le président possède des fonctions cardiaques, pulmonaires, neurologiques et physiques générales solides et qu'il est "pleinement apte à exercer toutes les fonctions de commandant en chef et de chef de l'État".

Le rapport de trois pages note que l'âge cardiaque de Trump est "d'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique" et qu'il a obtenu "30 sur 30" à l'évaluation cognitive. Mesurant 1,91 mètre, son poids est actuellement de 108 kg, en augmentation par rapport aux 101,6 kg enregistrés lors de son précédent bilan en avril 2025.

Des conseils préventifs lui ont été prodigués, incluant des recommandations diététiques, la prise d'aspirine à faible dose, une hausse de l'activité physique et la poursuite de la perte de poids. Le président, qui fêtera ses 80 ans le 14 juin, suit trois médicaments : deux pour contrôler son cholestérol et un d'aspirine à visée préventive cardiaque. Le rapport mentionne également une cicatrice à l'oreille droite, conséquence d'une blessure par balle lors de la tentative d'assassinat de 2024 en Pennsylvanie.

Cet examen, le troisième depuis son investiture le 20 janvier 2025, marque un rythme semestriel plutôt que le calendrier annuel traditionnel. Depuis son retour au pouvoir, Trump présente un hématome persistant à la main droite, maquillé, attribué à des poignées de main fréquentes combinées à la prise d'aspirine. La Maison Blanche a aussi révélé qu'il souffre d'insuffisance veineuse chronique, une affection bénigne provoquant gonflements et crampes.

Bien que le président ait réduit ses déplacements intérieurs comparés à son premier mandat, il maintient un rythme soutenu de voyages internationaux et participe fréquemment à des points presse. Son état de santé ne fait pas l'objet d'un questionnement aussi intense que celui de Joe Biden en fin de mandat, mais des doutes subsistent : un récent sondage Washington Post/ABC News/Ipsos indique que 59% des Américains jugent qu'il n'a pas les capacités mentales de diriger le pays et 55% qu'il n'a pas la santé physique nécessaire.

Par ailleurs, face aux défis climatiques comme les températures extrêmes ou la montée des eaux, les citoyens du monde s'organisent et cherchent des solutions d'adaptation. De Kigali à Singapour, des clubs de football argentins aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, la marche sous toutes ses formes - itinéraires gourmands, sentiers viticoles, balades nocturnes - devient un vecteur de résilience et d'entraide





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santé Trump Examen Médical Walter Reed Aptitude Physique Perte De Poids Opinion Publique Capacités Mentales Sondage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump menace Oman, illustration de “sa dépendance grandissante à la puissance militaire”Le président américain a déclaré qu’il ferait “exploser” le pays du Golfe s’il s’alliait à l’Iran pour contrôler le détroit d’Ormuz. Oman est pourtant un allié ...

Read more »

La célébrité du buffle « sosie » de Donald Trump lui a sauvé la vie in extremisL’animal avait été vendu dans le but d’être sacrifié pour l’Aïd al-Adha. Mais finalement, le gouvernement bangladais est intervenu pour sauver ce rare buffle albinos.

Read more »

Donald Trump règne toujours sur le camp républicain malgré son impopularitéMalgré des records d'impopularité et des doutes sur sa santé, Donald Trump conserve son autorité sur le camp républicain. Les candidats soutenus par le président américain ont triomphé dans les primaires, mais les sondages prédit une défaite pour les républicains aux élections de mi-mandat.

Read more »

Trump 'est toujours en excellente santé' mais doit perdre du poids, selon son médecinTrump 'est toujours en excellente santé' mais doit perdre du poids, selon son médecin

Read more »