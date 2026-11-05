Santé de Charles III : doigts gonflés et pluie aux Caraïbes, les détails officiels

Les doigts gonflés du roi Charles III lors de sa tournée dans les Caraïbes ont ravivé les interrogations sur sa santé. Analyse médicale et détails sur la cérémonie à Antigua.

Lors d'un déplacement officiel dans les Caraïbes en novembre 2026, l'état de santé du roi Charles III a de nouveau suscité l'attention du public. Le monarque de 77 ans et son épouse Camilla se trouvaient dans la région pour une tournée comprenant les Bahamas, le Guyana et Antigua-et-Barbuda. Des photographies prises durant ces événements ont révélé un gonflement visible des doigts du souverain, relançant les débats sur sa condition physique.

Une tournée royale sous haute surveillance

Le roi Charles III et la reine Camilla ont enchaîné les engagements officiels rigoureux tout au long de ce voyage. Leur participation principale fut le sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, qui s'est tenu du 1er au 4 novembre. La presse et les observateurs ont scruté chaque apparition publique du couple royal, cherchant des signes avant-coureurs concernant son bien-être général. Cette attention particulière n'est pas isolée, car l'apparence physique du souverain avait déjà fait l'objet de vives discussions lors de son couronnement en 2023.

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L'émergence de l'inquiétude médicale

Le détail qui a particulièrement interpellé les médias est l'état physique des mains du roi sur les clichés officiels. Ce phénomène de gonflement, souvent décrit comme des doigts en forme de saucisse, n'est pas nouveau pour la famille royale. À cette occasion, Charles III avait même tendance à plaisanter sur le sujet en qualifiant ses mains de manière humoristique. Cependant, la répétition de ce symptôme lors d'une tournée aussi intense a immédiatement ravivé les craintes du public et des experts de santé concernant les capacités du monarque à assumer ses fonctions.

L'analyse médicale d'une spécialiste

Face aux inquiétudes grandissantes, le docteur Stephanie de Giorgio, généraliste exerçant dans le Kent, a apporté un éclairage technique sur ce symptôme. Elle explique que le gonflement des doigts peut être déclenché par plusieurs facteurs physiologiques distincts. L'un des causes les plus courantes est la sédentarité prolongée, notamment lorsque l'on reste assis pendant de longues périodes, ce qui favorise la rétention de liquides. La spécialiste précise que ce type de gonflement doit alerter s'il ne disparaît pas après le repos.

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Des risques sous-jacents à surveiller

Dr Stephanie de Giorgio met en garde contre la nécessité de consulter rapidement si le gonflement s'aggrave ou persiste. Elle souligne que ces symptômes peuvent parfois être le signe de problèmes de santé plus sérieux, tels que des troubles cardiaques ou rénaux. Ces affections peuvent entraîner une accumulation anormale de liquide dans les tissus mous du corps. Pour les personnes âgées ou celles ayant des antécédents médicaux, une évaluation médicale rapide est donc recommandée pour écarter toute cause grave.

Un incident climatique à Antigua-et-Barbuda

Le séjour royal a également été marqué par un incident météorologique remarqué le dimanche 1er novembre. Lors de la cérémonie militaire au stade Sir Vivian Richards, célébrant le 45e anniversaire de l'indépendance d'Antigua-et-Barbuda, le ciel s'est subitement chargé. Une pluie torrentielle est tombée sur les invités et la famille royale, perturbant le bon déroulement des hymnes nationaux. L'assistance a dû faire face à des conditions climatiques extrêmes sans abri immédiat.

L'humour du roi face à l'imprévu

Face aux trombes d'eau, Camilla a rapidement reçu un parapluie de la part d'un assistant, tandis que Charles III a dû patienter sous la pluie. Un écuyer du palais est finalement intervenu pour apporter un parapluie au souverain, mettant fin à cette attente déplorable. Malgré son costume entièrement détrempé, Charles III n'a pas perdu son sens de l'humour caractéristique. Il a fait une plaisanterie devant le Premier ministre d'Antigua, démontrant une fois de plus sa résilience face aux aléas de la diplomatie internationale.