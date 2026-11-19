Jade Leboeuf révèle l'état de santé de son fils Elon, atteint de symptômes respiratoires graves à Bali. Elle évoque un possible asthme allergique lié à la pollution locale et partage ses inquiétudes avec ses abonnés.

Le jeudi 19 novembre 2026, Jade Leboeuf, la mannequin et influenceuse française de 35 ans, a partagé une mise à jour urgente concernant la santé de son fils, Elon. Via une story Instagram, elle a informé ses abonnés que le petit garçon de 10 ans a subi une détérioration soudaine de son état de santé au cours de la nuit, nécessitant une intervention médicale immédiate.

La situation a débuté lorsque Elon a présenté de violents tremblements pendant son sommeil, sans fièvre initialement, avant de voir sa température grimper brutalement à 40 degrés Celsius. Cette montée en température rapide a contraint Jade Leboeuf et son conjoint, Stéphane Rodrigues, à reporter leur consultation prévue avec le pédiatre pour le lendemain et à se rendre immédiatement à l'hôpital pour un bilan d'urgence.

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Possible asthme d'origine allergique confirmé

À leur retour à l'hôpital pour un suivi de l'infection respiratoire, les médecins ont orienté le diagnostic vers une pathologie chronique plutôt que vers une simple fièvre passagère. Jade Leboeuf a précisé que les professionnels de santé ont évoqué la possibilité qu'Elon ait développé un asthme d'origine allergique suite à cette crise aiguë.

Cependant, la mannequin a également nuancé ce diagnostic en indiquant que la réaction pourrait simplement être temporaire. Elle a laissé entendre que l'asthme n'est peut-être qu'une hypothèse parmi d'autres, et que le corps d'Elon pourrait simplement être en train de réagir à un facteur irritant présent dans son environnement immédiat à Bali.

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Impact majeur de la pollution sur l'île

Une cause environnementale majeure a été identifiée comme le déclencheur probable de ces troubles respiratoires. Jade Leboeuf a expliqué que la fumée provenant de la combustion des déchets par les voisins, pratiquée presque chaque matin, ainsi que la pollution liée à la circulation automobile, ont rendu toute la famille malade.

Elle a utilisé l'image d'une rizière voisine qui a brûlé pour illustrer l'effet immédiat et violent de cette pollution sur leurs voies respiratoires. Selon elle, les particules fines et la fumée toxique sont les facteurs aggravants qui ont poussé les médecins à suspecter une origine allergique à la crise respiratoire d'Elon.

Conscience des risques avant l'installation à Bali

En tant que parents, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues reconnaissent pleinement qu'ils étaient conscients des problèmes de pollution sur l'île de Bali avant de s'y installer définitivement. Ils avaient évalué les risques environnementaux dans le cadre de leur projet de vie à l'étranger, sachant que le cadre de vie tropical comporte des défis sanitaires spécifiques.

Malgré cette prise de conscience préalable, la réalité quotidienne de la combustion des déchets et de la qualité de l'air impacte directement leur bien-être. La mannequin a confirmé que cette situation concrète et observable au quotidien a ouvert les yeux sur les conséquences directes de la pollution locale sur la santé respiratoire de ses enfants.

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Stratégie parentale et attente des traitements

Face à cette nouvelle donne sanitaire, Jade Leboeuf a annoncé que des mesures correctives seraient mises en place, bien que leur efficacité totale prendra environ une trentaine de jours. Elle a admis que cette situation la perturbe profondément, mais qu'elle s'efforce de ne pas céder à la panique tout en gardant un regard critique et distant.

La priorité actuelle pour la famille est d'attendre l'effet des traitements ou des changements environnementaux qu'ils vont mettre en place. Le but est de protéger l'épanouissement et la santé mentale d'Elon, tout en assurant son équilibre dans cet environnement qu'ils ont choisi mais qui s'avère plus complexe qu'anticipé sur le plan médical.