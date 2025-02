Santé à la Margé du Sommet de l'IA : Vers une Implémentation Structurelle de l'IA dans le Secteur?

Malgré une faible présence officielle, le secteur de la santé s'est vu offrir un investissement important en intelligence artificielle lors du dernier sommet dédié à cette technologie. Des millions d'euros seront consacrés à la formation des professionnels de santé et des appels à projets seront lancés pour explorer l'utilisation de l'IA dans les hôpitaux et la recherche clinique.

À peine quelques mots dans le dossier de presse et un ministre, Yannick Neuder, qui s'est dit « ému » de ne pas voir la santé représentée comme il se doit : la santé est restée à la marge du sommet de l'IA qui se tenait ces deux derniers jours. Ces derniers jours, les annonces se sont pourtant multipliées dans le secteur, à commencer par une enveloppe dédiée à la formation des professionnels de santé en intelligence artificielle, à hauteur de 119 millions d'euros par an sur cinq ans.

En tout, 500 000 soignants devraient en bénéficier sur tout le programme qui commencera dès septembre. Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué une feuille de route de l'IA dans la santé avec deux appels à projet lancés dans quelques semaines. Le premier concernera la mise en place de l'intelligence artificielle dans l'organisation des grands centres de soin, en particulier les hôpitaux, ainsi que son évaluation d'impact. L'autre appel à projets sera dirigé vers la recherche clinique afin d'améliorer son efficacité. Près de 1,5 milliard d'euros sera ainsi consacré à l'IA en santé, a renchéri le ministre, qui semble espérer un changement structurel profond sur le long terme.





