Santé 47 : Un dispositif de mutuelles départementales désormais arrêté

Le dispositif Santé 47, lancé en 2019 par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne pour permettre aux citoyens d'accéder à des mutuelles à prix attractifs, a été arrêté fin 2022. Malgré un bon démarrage, le dispositif a souffert des conséquences du Covid-19 et de l'arrivée de la complémentaire santé solidaire (C2S). Cependant, des demandes d'adhésion continuent d'être reçues, montrant l'importance d'une couverture santé accessible à tous.

En septembre 2019, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a lancé le dispositif Santé 47, une prestation associée à Actiom (Actions de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat). Cette association négocie des contrats collectifs avec ses organismes partenaires, permettant ainsi à la collectivité de rapprocher des complémentaires santé de ceux qui, faute de moyens, renoncent à les souscrire.

Le dispositif visait un public composé de plusieurs milliers de personnes, malgré la loi Fillon de 2014 qui impose aux entreprises privées de proposer une assurance santé à leurs salariés. Santé 47 était né d'une initiative locale et des demandes de citoyens souhaitant accéder à des mutuelles à prix avantageux. Le Département assurait la communication et mettait à disposition ses centres sociaux pour les permanences organisées par les représentants d'Actiom. Le dispositif atteignait un large public, incluant des retraités, des étudiants, des fonctionnaires et des agriculteurs. Malgré un lancement prometteur, Santé 47 a souffert de plusieurs facteurs. Le Covid-19 a impacté la mise en place du dispositif, et la sortie des confinements a révélé une insuffisance par rapport aux ambitions initiales. De plus, l'entrée en vigueur de la complémentaire santé solidaire (C2S) en 2021, remplaçant la CMU, a contribué à l'arrêt progressif du dispositif. Fin 2022, le Département a décidé de mettre un terme à l'aventure Santé 47. Même si le dispositif est officiellement arrêté, des demandes d'adhésion continuent d'être reçues, témoignant de la nécessité d'une couverture santé accessible à tous





Santé 47 Mutuelle Accessibilité Covid-19 Complémentaire Santé Solidaire Lot-Et-Garonne

