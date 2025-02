Santa aux Victoires de la Musique : Une Hommage Émouvant à sa Mère

La chanteuse Santa, nommée dans quatre catégories aux Victoires de la musique, est sur le point de vivre un moment fort. Elle rendra hommage à sa mère, Diana Eckert, décédée en 2019, et évoquera son parcours personnel marqué par la différence et la transformation de la souffrance en force.

Dans quelques jours, Santa sera aux Victoires de la musique où elle est nommée dans pas moins de quatre catégories : artiste féminine, album, chanson et concert de l'année. Un grand pas pour celle qui a pris son indépendance de son précédent groupe Hyphen Hyphen. Et l'on peut imaginer que la chanteuse de 33 ans aura une pensée spéciale pour une autre artiste... sa mère Diana Eckert , décédée en 2019.

Quand Léa Salamé a diffusé des images de la chanteuse américaine des années 1980, du temps où elle officiait dans le groupe pop féminin niçois Daisy Duck, l'émotion était palpable sur le plateau de Quelle époque !. La présentatrice a brisé la glace en glissant que la jeune chanteuse « ressemblait beaucoup » à sa mère. « Je me le souhaite, je me le souhaite… Oui, un peu de son chant est passé dans ma voix », concède timidement Santa. L'occasion de revenir sur l'éducation donnée par ses deux parents aujourd'hui décédés, qui étaient « exigeants » et « en même temps dans un élan de liberté totale ». Le plus précieux des cadeaux, pour celle qui chante Popcorn salé, c'est d'avoir « eu le luxe d'être aimée et comprise ». Car Samantha Cotta, de son vrai nom, était une enfant « un peu en avance mais pas du tout en avance avec les émotions ». « Ils ont compris ça. Ils m’ont laissé le temps… d’en prendre », reconnaît-elle. La jeune femme a en effet souffert de « différence » pendant l'enfance, elle qui porte une tache de naissance sur le visage qu'elle cache, et qui lui a valu de nombreuses moqueries, comme elle l’avait révélé dans Un dimanche à la campagne en septembre 2024. Une souffrance, « qui devient, à force de serrer le poing, une arme ». La chanson devient ainsi « une revanche » pour celle qui confie, sans surprise, qu'elle dédiera son succès à ses parents en cas de Victoire. Voilà qui pourrait donner lieu à un beau moment d’émotion le 14 février sur France 2 et France Inter





20Minutes

