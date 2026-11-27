L'agence toulousaine Sang Neuf a reçu un trophée du Club de la com d'Occitanie pour l'identité visuelle de la campagne municipale de François Briançon, candidat de la gauche hors LFI au premier tour.

L'agence de publicité toulousaine Sang Neuf vient d'être primée pour l'identité visuelle de la campagne des municipales menée par François Briançon, candidat du Parti socialiste et de la gauche hors LFI au premier tour, à Toulouse au début de l'année 2026. Des affiches et des tracts roses et verts ont marqué les esprits pendant cette campagne, qui se distinguait sur le terrain de la communication grand public, celle qui doit porter le message jusqu'à l'électeur sur les marchés, les panneaux d'affichage et les réseaux sociaux.

Une identité visuelle née d'une agence de stratégie de marques

L'agence Sang Neuf, qui a confié la conception graphique à son équipe, a été chargée de la communication de la liste Gauche unie. Créée en 2025 par quatre associés, Teiko Mgaloblishvili, Pierre-Yves Demarcq, Coralie Duprat et Cédric Morvan, cette structure toulousaine a un cœur de métier qui relève de la stratégie de marques. La communication politique représentait donc une première pour elle, et les associés ont choisi de l'aborder avec le regard de professionnels de la communication en général, plutôt que celui de spécialistes de la politique ou de militants.

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Pendant que François Piquemal reprenait le violet de La France insoumise, en y ajoutant un peu de rose et de vert au grand dam de son concurrent, et que Jean-Luc Moudenc optait pour le bleu, blanc, rouge du drapeau français, la Gauche unie a fait le choix d'une palette bicolore plus singulière. Le trophée reçu par l'agence a été décerné par le Club de la com d'Occitanie, qui a récompensé ce travail créatif.

Le slogan Vivre mieux au cœur de la stratégie

Le slogan Vivre mieux, conçu avec l'équipe du candidat François Briançon, résume la proposition de campagne et sert de fil conducteur à l'ensemble des supports. Il est accompagné d'une identité visuelle fondée sur des tracts bicolores rose et vert, déclinés dans d'autres couleurs selon les six thèmes de la campagne.

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Teiko Mgaloblishvili explique que la communication politique consiste à faire comprendre ce que les responsables politiques veulent dire, et que cela passe par la simplification et la clarification du message. Pour l'agence, la campagne Gauche unie n'exprime donc pas une ligne politique propre à Sang Neuf, mais un nouveau défi créatif.

Le style graphique repose sur deux couleurs dominantes, des affiches inspirées de celles des années 1960 et des caractères qui semblent baver, avec un effet photocopie. Cette approche vintage vise une publicité décalée, assumée comme un pas de côté par rapport aux codes habituels de la communication électorale. L'agence revendique ainsi de lutter contre une publicité lisse et prévisible.

Une défaite électorale qui ne remet pas en cause le travail créatif

Face à la question de la défaite électorale, Teiko Mgaloblishvili répond que celle-ci fait partie du jeu. Selon elle, la seule chose contractualisée avec l'équipe de campagne était la communication, et non le résultat des urnes. Elle rappelle que la communication seule ne suffit pas à faire gagner une campagne, laissant aux responsables politiques le dernier mot sur l'issue du scrutin.

Cette distinction entre travail de communication et résultat électoral constitue le cœur de la position défendue par l'agence Sang Neuf. Elle met en avant la qualité de la démarche créative, distinguée par le Club de la com d'Occitanie, sans prétendre que la campagne aurait pu peser seule sur le verdict des électeurs toulousains.