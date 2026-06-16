Sandy, ex-maestro de N'oubliez pas les paroles, lance son projet de reconversion après ses 522 000 euros de gains

Après son élimination de N'oubliez pas les paroles en mai 2026 avec 522 000 euros de gains et 85 victoires, Sandy, troisième plus grande maestro de l'histoire du jeu, se consacre à son projet professionnel : devenir maquilleuse pour mariages et événements. Elle a annoncé sur Instagram le lancement officiel de sa démarche, après une formation en Belgique liée à son métier dans les cosmétiques. Entre l'achat d'une voiture pour son frère et le soutien à l'entreprise de bougies de sa mère, elle profite également d'une pause bien méritée avec son mari, tout en préparant son avenir. Son parcours, qui a captivé une large fanbase sur les réseaux sociaux, montre comment une notoriété télévisuelle peut être transformée en projet concret.

Sandy , ancienne maestro de l'émission N'oubliez pas les paroles, continue à susciter l'attention des médias et de ses fans après son élimination en mai dernier.

Avec 522 000 euros de gains et 85 victoires à son actif, elle reste l'une des figures marquantes de l'histoire du jeu. Dès son arrivée sur le plateau de France 2 le 18 mars 2026, elle avait impressionné par sa mémoire et sa passion pour la chanson française, ce qui lui avait valu une communauté de supporters très active sur les réseaux sociaux.

Alors qu'elle était encore en course, elle avait déjà évoqué son projet de reconversion professionnelle dans le domaine du maquillage pour des mariages et des événements, ainsi que son souhait d'investir dans l'entreprise de bougies de sa mère. Depuis son départ, Sandy n'a pas chômé : après un voyage en Islande, elle a annoncé sur Instagram, depuis un train en direction de la Belgique, que son projet était officiellement en marche.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une formation liée à son emploi actuel dans les cosmétiques, même si ses fans espèrent voir bientôt aboutir son ambition de devenir maquilleuse indépendante. Elle a également pu savourer certains plaisirs, comme l'achat d'une voiture pour son frère, et profiter de moments en couple avec son mari Victor.

Son histoire, étroitement liée à l'univers des émissions de télévision, illustre comment les participants de télé-réalité ou de jeux peuvent transformer leur notoriété éphémère en projets concrets. Les médias suivent attentivement son évolution, rappelant ses records successifs dans l'émission et les interviews où elle livrait ses projets.

Sandy incarne ainsi une transition réussie entre le statut de championne de télévision et celui d'entrepreneure en devenir, dans un contexte où la culture pop façonnée par la télévision offre parfois de nouvelles opportunités





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