Sandy donne des nouvelles de son projet professionnel

Sandy a révélé que son dossier pour devenir auto-entrepreneuse avait été envoyé en mai dernier et qu'elle souhaite devenir maquilleuse pour des mariages. Elle a partagé une vidéo sur Instagram où elle explique à ses abonnés qu'elle partait en Belgique pour se former et qu'elle avait déposé son dossier pour devenir auto-entrepreneuse.

Sandy a donné des nouvelles de son projet professionnel , qu'elle avait déjà évoqué face à Nagui. Sur Instagram, la troisième plus grande maestro du jeu a révélé que son dossier pour devenir auto-entrepreneuse avait été envoyé en mai dernier.

Grâce à ses connaissances solides en chansons francophones, elle a remporté une belle cagnotte de 522 000 euros, avec laquelle elle a pu se lancer dans une formation en Belgique pour se former à la maquillage pour des mariages. Elle travaille toujours pour une grande marque de cosmétiques, mais elle souhaite devenir maquilleuse pour des mariages. Elle a donc déposé son dossier pour se mettre à son propre compte de maquilleuse et est en attente de décision.

Elle souhaite se concentrer sur sa reconversion professionnelle et se former pour devenir une vraie maquilleuse pour des mariages. Elle a partagé une vidéo sur Instagram où elle explique à ses abonnés qu'elle partait en Belgique pour se former et qu'elle avait déposé son dossier pour devenir auto-entrepreneuse. Elle a également partagé une vidéo où elle explique que son projet de se lancer à son propre compte est en route et qu'elle souhaite devenir maquilleuse pour des mariages.

Elle a donc plus qu'à régler quelques démarches administratives pour se lancer dans cette riche aventure. Sandy a également partagé une vidéo où elle explique qu'elle travaille toujours pour une grande marque de cosmétiques et qu'elle souhaite devenir maquilleuse pour des mariages. Elle a donc déposé son dossier pour se mettre à son propre compte de maquilleuse et est en attente de décision.

Elle souhaite se concentrer sur sa reconversion professionnelle et se former pour devenir une vraie maquilleuse pour des mariages





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