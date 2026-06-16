Sandy de N'oubliez pas les paroles dévoile ce qui a vraiment changé dans sa vie depuis son gain de 522.000 euros

La jeune femme a quitté l'émission avec une cagnotte de 522.000 euros et a révélé qu'elle compte mener à bien un projet plus important qui semble prendre forme. Elle a également donné et a laissé entendre qu'un des projets les plus ambitieux est sur le point de se concrétiser.

Sandy de N'oubliez pas les paroles dévoile ce qui a vraiment changé dans sa vie depuis qu'elle a remporté 522.000 euros. La jeune femme s'est déjà offert quelques plaisirs, mais elle compte également mener à bien un projet plus important qui semble prendre forme.

Vidéo Femme Actuelle - FEMME ACTUELLE - Émilien (Les 12 coups de midi) cash sur le montant de sa cagnotte : 'C'est très particulier comme sensation'. Sandy a quitté l'émission le 6 mai 2026 avec en poche une cagnotte de 522.000 euros. Il s'agit du troisième montant le plus important jamais remporté, derrière les 530.000 euros de Margaux et les 746.000 euros de Benoît. Des gains qui remontent respectivement à 2019 et 2024.

À l'évidence, une telle somme peut changer une vie. Et pour la jeune femme, le changement s'est déjà initié. Elle avait déjà donné, et le plus ambitieux d'entre eux semble sur le point de se concrétiser. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Sandy dans une story postée lundi juin 2026 sur Instagram.

Dans un entretien à. Comme cela me tient vraiment à cœur, c'est la première grosse folie que je vais faire. Et acheter un nouveau congélateur, c'est hyperimportan





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