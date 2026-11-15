La députée Sandrine Rousseau accuse la candidature de Marine Tondelier d'être dangereuse et appelle les Écologistes à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Elle critique aussi le gouvernement sur le Smic et l'attentat de Trappes.

La députée sandrine rousseau de Paris a provoqué une crise majeure au sein du parti les écologistes en déclarant qu'elle ne fournirait aucun parrainage à marine tondelier pour la présidentielle. Cette rupture explicite marque un tournant dans la stratégie de candidature de la formation écologique pour le scrutin à venir.

Rejet de la candidature de Marine Tondelier

Sandrine rousseau qualifie ouvertement la candidature de marine tondelier de dangereuse si elle venait à se maintenir dans la course présidentielle. En refusant catégoriquement de donner son parrainage, la députée parisienne signe une démission symbolique de la loyauté partielle qui liait habituellement les deux figures.

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Elle appelle publiquement son parti à rejoindre la dynamique politique portée par jean-luc mélenchon. Ce soutien implicite ou explicite à la candidate du parti communiste français contraste avec la ligne officielle de convergence défendue par la direction des écologistes pour rassembler la gauche.

Convergences de gauche et stratégie électorale

La position de sandrine rousseau s'inscrit dans une volonté de renforcer l'alliance entre les partis de gauche radicale et traditionnelle. Elle juge que la dynamique de jean-luc mélenchon représente la meilleure opportunité pour contrer les forces politiques de droite et du centre.

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Ce choix stratégique implique un recentrage des efforts électoraux vers un programme plus à gauche. Cela pourrait fragmenter davantage l'électorat écologiste qui n'est pas en accord avec cette orientation politique radicale affichée par la députée.

Critiques du gouvernement sur le Smic et la sécurité

Au-delà de la présidentielle, sandrine rousseau critique violemment la hausse du smic annoncée à 1,6 par cent. Elle estime que cette augmentation n'est pas à la hauteur des enjeux économiques et sociaux actuels du pays.

Elle dénonce également le manque de soutien politique suite à l'attentat de trappes. La députée déplore qu'aucun élu du bloc central ne soit venu à l'hommage, soulignant une indifférence politique face aux menaces de terrorisme.

Sandrine rousseau reproche au gouvernement de ne pas prendre au sérieux les menaces pesant sur les élus de gauche. Elle estime qu'il y a une ambition délibérée de ne pas rassurer les citoyens et les responsables politiques dans un contexte sécuritaire tendu.

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Désinformation et contexte sécuritaire

La députée se dit choquée d'avoir appris l'identité du terroriste de trappes par les journalistes. Elle affirme n'avoir reçu aucune information officielle de la part des autorités compétentes, ce qui révèle uneFaille dans la communication étatique.

Ce manque de transparence alimente la défiance envers les institutions. Sandrine rousseau utilise cet incident pour illustrer une gestion critique des crises par l'exécutif en place, renforçant ainsi son argumentaire contre la politique gouvernementale actuelle.