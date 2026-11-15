Sandrine Rousseau critique le bloc central et appelle à soutenir Mélenchon

Sandrine Rousseau, députée écologiste, dénonce l'attitude du gouvernement sur l'attentat de Trappes et appelle à rejoindre la dynamique de Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle.

La députée européenne et figure des Écologistes, Sandrine Rousseau, a récemment multiplié les prises de position vigoureuses pour dénoncer ce qu'elle perçoit comme une inadéquation majeure de la classe politique face aux défis actuels. Son discours se concentre sur une triple critique : l'inaction du gouvernement sur la sécurité, la stagnation du pouvoir d'achat via le smic, et la nécessité stratégique de redéfinir les alliances lors de la prochaine élection présidentielle. En pointant du doigt la faiblesse des élus du centre, elle cherche à imposer une nouvelle dynamique au sein de la gauche et de l'écologie politique.

Appel à rejoindre la dynamique de Jean-Luc Mélenchon

Sandrine Rousseau exhorte explicitement son parti, Les Écologistes, à s'inscrire dans la dynamique portée par Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines échéances électorales. Cette position s'explique par sa crainte d'un second tour hypothétique opposant le candidat de La France Insoumise à Marine Le Pen, qu'elle juge catastrophique pour la république. Elle estime que le bloc central, incarné par la présidentielle Macron, ne fera pas la différence nécessaire entre ces deux extrêmes dangereux. Pour elle, ne pas bouger serait une erreur stratégique majeure qui profiterait au Rassemblement National.

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Indignation sur l'attentat de Trappes et sécurité des élus

La députée de Paris n'a pas tardé à exprimer son amertume concernant la réponse de l'État à l'attentat de Trappes, où l'adjoint au maire et ancien sapeur-pompier Abdel Sekmi a été tué par un terroriste proche d'Abdelhakim Sefraoui. Elle désole le fait qu'aucun élu du bloc central ne se soit déplacé pour rendre hommage à la victime sur place. De plus, elle reproche au gouvernement de ne pas prendre au sérieux les menaces pesant sur les élus de gauche, estimant que cette indifférence crée un sentiment d'abandon profond auprès des collectivités locales et des forces de l'ordre.

Témoignage sur l'ignorance des informations de sécurité

Sandrine Rousseau a également révélé qu'elle a appris l'identification du terroriste de Trappes par l'intermédiaire des journalistes, et non via les canaux officiels. Ce manque criant d'information l'amène à conclure qu'il existe une ambition claire de la part des autorités de ne pas rassurer les citoyens ni les responsables locaux. Cette absence de transparence est perçue comme une négligence grave dans un contexte où la menace djihadiste demeure une réalité tangible pour les équipes municipales engagées dans la lutte contre l'extrémisme.

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Insuffisance de la hausse du Smic de 1.6 pourcent

Sur le terrain économique, la députée critique fermement l'annonce d'une revalorisation du Smic de 1.6 pourcent. Elle juge que cette augmentation est nettement insuffisante au regard des enjeux actuels d'inflation et du coût de la vie pour les ménages populaires. Pour Sandrine Rousseau, cette mesure gouvernementale ne constitue pas une réponse adaptée à la précarité grandissante, soulignant le décalage entre les annonces ministérielles et la réalité vécue par les travailleurs les plus modestes du pays.

Analyse des intentions de vote et du sondage BFMTV

Dans le contexte plus large de la présidentielle, les sondages montrent une course serrée avec Jean-Luc Mélenchon en progression et Marine Le Pen solidement en tête. Un sondage BFMTV indique même que Teddy Riner pourrait devancer Gabriel Attal et Bruno Retailleau dans certains scénarios avec 4.5 pourcent des intentions. Cette dynamique incite Sandrine Rousseau à alerter sur le fait que 45 pourcent des interrogés sont susceptibles de changer d'avis, rendant crucial le choix d'un camp cohérent pour éviter un report de voix vers l'extrême droite.