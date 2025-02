Sanctions définitives pour les supporters de la Populaire Sud après des incidents homophobes et racistes

La LFP a condamné les supporters de la Populaire Sud de l'OGC Nice à trois matchs de fermeture de tribune suite à des banderoles insultantes et des chants homophobes lors du derby contre l'OM.

Mercredi soir, la commission de la Ligue de football professionnel a rendu une décision définitive concernant les supporters de la Populaire Sud , suite aux banderoles insultantes et aux chants homophobes scandés lors du match OGC Nice-OM le dimanche 26 janvier dernier. La tribune de l'Allianz Riviera à Nice (Alpes-Maritimes) restera fermée pour les matchs contre Montpellier et Lyon. La controverse a éclaté immédiatement après le match.

Une immense banderole déployée par la Populaire Sud lors du derby Nice-OM, portant la phrase « Le soleil se couche sur la ville de Nice… Que la chasse aux rats commence », a provoqué l'indignation du maire de Marseille. La Ligue de football professionnel avait condamné « fermement » les « chants homophobes et sexistes entendus hier soir lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées ». Une commission de discipline s'était déjà réunie le 29 janvier pour prendre des sanctions provisoires. Les Aiglons ont donc affronté Lens sans leurs ultras. Mercredi soir, la sanction définitive a été prononcée : la LFP a condamné les supporters à « trois matchs de fermeture, dont un déjà purgé, de la tribune Populaire Sud du stade Allianz Riviera ». Elle restera donc fermée face à Montpellier, le dimanche 23 février, et face à Lyon le dimanche 9 mars. Le président du club, Jean-Pierre Rivère, a également été entendu à Paris. Dans un communiqué, la direction du Gym s'était déssolidarisée de son principal groupe de supporters. Elle a reconnu avoir eu connaissance du contenu des banderoles avant le match et a indiqué avoir demandé au responsable de la Populaire Sud de ne pas les déployer, en vain. Sans les interdire.Une fracture s'est donc formée entre l'OGC Nice et ses ultras, qui ont suspendu toutes les animations en tribune jusqu'à nouvel ordre. Ils ne comprennent pas d'avoir été exclus du match contre Lens, alors que les supporters des 1er et 3e anneaux ont pu assister à la rencontre.





