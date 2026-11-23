Les États-Unis étendent leur embargo contre l'Iran en ciblant les réseaux financiers parallèles via Dubaï et Hong Kong, pour bloquer 15 milliards de dollars de transactions suspectes.

Le gouvernement américain a officiellement annoncé, lundi, le déploiement d'une nouvelle série de sanctions économiques strictes. Cette mesure vise spécifiquement à tarir les ressources financières de Téhéran en s'attaquant aux intermédiaires situés à Dubaï. L'objectif principal est d'affaiblir la capacité de l' Iran à contourner les systèmes bancaires occidentaux depuis plusieurs années.

Détails de la frappe économique américaine

Le département d'État a confirmé dans un communiqué que ces sanctions ciblent plus de vingt entités spécifiques. Parmi les cibles figurent des bureaux de change, des sociétés écrans et des particuliers résidant en Iran, aux Émirats arabes unis, en Turquie et à Hong Kong. Ces acteurs sont accusés de soutenir activement le système bancaire parallèle iranien.

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Cette nouvelle vague s'inscrit dans le cadre d'un vaste embargo américain visant à provoquer l'effondrement de l'économie nationale iranienne. En affaiblissant les fondements économiques du pays, Washington cherche également à affaiblir le gouvernement de Téhéran par ricochet. Cette stratégie cherche à isoler complètement le régime de ses partenaires financiers internationaux.

Identification des réseaux parallèles et acteurs

Le ministère américain des Finances, également connu sous le nom de Trésor, a fourni des détails précis sur la structure de ces réseaux. Le texte indique que les réseaux bancaires parallèles iraniens restent interconnectés à travers les continents. Des liens importants sont notamment observés aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et à Singapour.

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Les autorités américaines identifient clairement ces zones géographiques comme des plaques tournantes critiques. Ces hubs financiers permettent aux entités iraniennes de déplacer des capitaux sans être détectées par les institutions financières traditionnelles. La coopération entre ces différents pôles géographiques est au cœur de la stratégie américaine pour briser ces chaînes d'approvisionnement financières.

Données financières et montant des transactions

Le régulateur américain FinCEN a reçu des signalements officiels pour près de 15 milliards de dollars de transactions suspectes. Cette période de surveillance s'étend entre janvier 2025 et août 2026. Ces données proviennent exclusivement d'établissements financiers américains qui sont tenus par la loi de signaler toute activité irrégulière.

Les flux financiers les plus fréquemment signalés concernent des transferts de banques situées en Chine continentale vers des banques aux Émirats arabes unis, représentant environ 2,6 milliards de dollars. Des transferts de Singapour vers les Émirats arabes unis totalisent environ 981 millions de dollars. Enfin, les flux du Royaume-Uni vers les Émirats arabes unis s'élèvent à environ 922 millions de dollars.

Conséquences pour le marché financier international

Ces sanctions imposent une pression supplémentaire sur les institutions internationales qui traitent avec ces régions. Les banques opérant à Hong Kong et à Dubaï devront faire preuve d'une vigilance accrue pour éviter des pénalités. La mise en œuvre de ces mesures vise à réduire considérablement les options de financement pour le régime iranien.

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Téhéran a déjà averti de possibles représailles, menaçant d'une riposte jugée plus dévastatrice en cas d'attaque supplémentaire. Le contexte géopolitique reste tendu alors que ces nouvelles restrictions entrent en vigueur. Les marchés financiers surveilleront de près les impacts de ces mesures sur les flux commerciaux régionaux et globaux.