Sanae Takaichi en Chine pour l'Apec : enjeux diplomatiques avec Pékin

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi se rendra à Shenzhen du 16 au 19 novembre pour le sommet Apec. Cette visite marque son premier déplacement en Chine, dans un contexte de tensions régionales et de recherches de normalisation bilatérale.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi effectuera son premier déplacement officiel en Chine la semaine prochaine, à l'occasion du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) qui se tiendra à Shenzhen. Le gouvernement nippon a confirmé cette annonce vendredi, soulignant l'importance stratégique de cette visite dans un climat diplomatique tendu entre Tokyo et Pékin. Ce déplacement s'inscrit dans une période de rapprochement prudent, marquée par des échanges récents entre les deux nations voisines.

Détails du déplacement et programme officiel

Selon le secrétaire général adjoint du gouvernement japonais Masanao Ozaki, la Première ministre Takaichi se rendra aux Philippines et en Chine du 16 au 19 novembre. Son agenda prévoit sa participation aux réunions au sommet liées à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) ainsi qu'au sommet de l'Apec. Lors de cet événement à Shenzhen, elle abordera plusieurs questions clés telles que le commerce, les investissements, l'intégration économique régionale, la résilience économique et énergétique, ainsi que l'économie numérique. Elle présentera officiellement la position du Japon sur ces sujets lors des discussions.

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Tensions diplomatiques et position de Takaichi

Cette visite intervient dans un contexte complexe, surtout depuis que Sanae Takaichi a suggéré en novembre 2025 que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. Pékin revendique la souveraineté sur cette île, ce qui a considérablement refroidi les relations bilatérales. Malgré ce contexte de froid diplomatique, la Première ministre a qualifié la Chine de voisin important le mois dernier et s'est engagée à bâtir une relation stable. Elle a toutefois ajouté que le Japon allait affirmer fermement les positions de son pays et appeler vigoureusement à un comportement responsable de la part de ses partenaires régionaux.

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Interactions attendues et normalisation des relations

Tous les regards seront braqués sur les éventuelles interactions entre la Première ministre nippone et le président chinois Xi Jinping. Les analystes estiment qu'une rencontre bilatérale directe entre les deux dirigeants est très improbable en raison des différences persistantes. Néanmoins, des signes de normalisation ont été observés. Pékin a refusé de tenir des pourparlers ministériels officiels avec le gouvernement de Mme Takaichi, mais le président Xi Jinping a envoyé un message de condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre japonais Yasuo Fukuda, décédé le mois dernier, le qualifiant d'ami de longue date du peuple chinois. En septembre, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a déclaré que les relations avec Tokyo attendaient d'être à nouveau normalisées.

Contexte régional et initiatives multilatérales

Avant son déplacement à Shenzhen, Sanae Takaichi se rendra à Manille pour une réunion de l'Asean, qui compte 11 pays membres. Cette étape prépare le terrain pour des discussions plus larges sur la stabilité régionale. M. Ozaki a précisé qu'une réunion du Quad, incluant les dirigeants de l'Australie, de l'Inde, du Japon et des États-Unis, est en cours d'organisation en marge de l'Asean. Ce groupe de coopération militaire et diplomatique informelle jouera un rôle central dans le calendrier diplomatique de la Première ministre japonaise lors de ce voyage d'État en Asie du Sud-Est et en Chine.