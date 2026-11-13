Samsung TV AI 55QN80F : ce téléviseur QLED 4K passe à 579 euros sur Amazon

Le Samsung TV AI 55QN80F, avec sa dalle QLED 4K et ses quatre ports HDMI 2.1, est proposé à 579 euros pendant le Black Friday au lieu de 729 euros.

Le Samsung TV AI 55QN80F séduit à la fois les cinéphiles et les joueurs, et il profite actuellement du Black Friday pour baisser nettement de prix. Le téléviseur est vendu habituellement 729 euros et chute à 579 euros sur Amazon. L'introduction de la source évoque même un passage sous les 570 euros, un montant différent du prix relevé sur la boutique en ligne. Au mois de novembre, alors que les nuits deviennent froides, ce modèle se présente comme une option pour regarder des films sur Netflix ou Disney+ depuis son salon.

Le Samsung TV AI 55QN80F est un téléviseur qui réunit plusieurs technologies récentes, avec pour objectif principal une image de qualité. Le modèle reprend une architecture classique au premier abord, mais il se distingue par ses fonctions d'intelligence artificielle et par sa connectique destinée aux joueurs.

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Une dalle QLED 4K pilotée par intelligence artificielle

Le Samsung TV AI 55QN80F repose sur une dalle QLED avec un affichage en 4K. Le téléviseur fonctionne avec le processeur NQ4 AI Gen2, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le rendu vidéo. Cette fonction prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'adapter des films anciens à la taille de l'écran sans perdre en qualité.

L'intelligence artificielle intervient aussi sur le son. Elle optimise le rendu audio et peut par exemple rendre les dialogues plus intelligibles, ce qui limite la fatigue d'écoute lors des longues soirées devant une série ou un film.

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Un design discret et une installation souple

Le Samsung TV AI 55QN80F est fin et dispose d'un pied central, ce qui permet de l'installer sur un meuble TV plus petit que l'appareil. Le modèle est également compatible VESA, ce qui autorise une fixation murale et rend le pied superflu.

Le design n'est pas l'argument principal de ce téléviseur. Samsung met surtout en avant la qualité de son image, tandis que la finition extérieure reste sobre et compatible avec la plupart des intérieurs.

Des ports HDMI 2.1 pour les joueurs

Le Samsung TV AI 55QN80F embarque quatre ports HDMI 2.1 qui permettent de jouer aux consoles récentes en 4K à 144 Hz. Cette connectique répond directement aux attentes des joueurs qui recherchent une fluidité élevée sur leurs jeux.

Le téléviseur est aussi compatible avec Q-Symphony, une fonction qui synchronise une barre de son Samsung avec le téléviseur. Samsung indique que cette synchronisation permet une meilleure expérience sonore sans aucune latence.

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Un son Dolby Atmos jugé mitigé

Le Samsung TV AI 55QN80F propose le Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive qui donne l'impression que le son vous entoure. Sur le papier, l'idée séduit, mais le rendu reste mitigé en pratique selon les constats rapportés par la source.

La principale limite vient de la puissance des haut-parleurs intégrés, qui n'est pas suffisante sauf dans un petit salon. Le téléviseur ne prend pas en charge le Dolby Vision, ce qui constitue une autre absence à noter pour les amateurs de HDR avancé.

Un compromis pour un téléviseur en promotion

Le Samsung TV AI 55QN80F ne propose pas de dalle OLED, un choix logique à ce niveau de prix selon la source. Hormis cette absence et la puissance audio limitée, le téléviseur reste polyvalent et peut convenir à toute la famille.

Pour un appareil proposé à 579 euros sur Amazon pendant le Black Friday, les concessions sur le son et l'absence d'OLED restent acceptables aux yeux de la source. Les acheteurs devront donc comparer leurs besoins audio avec la taille de leur pièce avant de finaliser leur achat.