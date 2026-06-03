Samsung Smart TV à 250 euros, notée 4,5/5 avec plus de 530 avis vérifiés

Cdiscount propose une smart TV Samsung à 250 euros, notée 4,5/5 avec plus de 530 avis vérifiés. Elle dispose d'une surface d'affichage de 43 pouces, une résolution élevée de 3 840 x 2 160 pixels, une technologie Color Booster, HDR10+ et 3 ports HDMI. Elle est également équipée d'un Gaming Hub intégré pour jouer à des jeux vidéos. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.

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