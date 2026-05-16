Samsung Should Present Its New Galaxy Watch Ultra 2 This Summer, Unveiling Rumored and Expected Innovations

The article discusses the recent launch of the Galaxy Watch Ultra 2 and its expected features, such as connectivity options, processor advancements, and a focus on in-house innovation from Samsung Display and Exynos chipsets. It also highlights the new size and style of the Galaxy Watch Ultra and its enhanced battery life, as well as the potential for winter or charger modes.

Samsung devrait présenter cet été sa nouvelle Galaxy Watch Ultra 2 , en attendant et en expliquant les rumeurs et les nouveautés attendues de Galaxy Watch Ultra, sortie il y a plus d'un an, et de la Galaxy Watch Ultra de 2024.

Samsung lancera probablement Galaxy Watch Ultra 2 l'an dernier avec un coloris bleu et une mémoire vive augmentée de 32 à 64 Go. Après la quadruple lansche, Samsung a lancé sa Galaxy Watch Ultra il y a deux ans. Malgré la sortie de la Galaxy Watch Ultra 2 (nouvelle version) en 2024, la montre de haut de gamme Samsung devrait dévoiler cet été sa nouvelle version, la Galaxy Watch Ultra 2





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