Samsung, Sevgililer Günü İndirimleriyle Akıllı Saatlerinizi Öğrenin

Samsung , hem gerçek hem de metaforik olarak kalbinize özen gösteriyor. Koreli marka, size özel olarak 3 akıllı saat seçti ve Sevgililer Günü indirimleriyle sizlerle buluşturdu. Her zevke, her bütçeye ve her ihtiyaca uygun saatler bulabilirsiniz. Kendinize özen göstermek, bu kadar zor değil... Ve Samsung ile ev adresine ücretsiz kargo seçeneği sunuyoruz. İsterseniz akıllı saat inizi birkaç taksitle satın alabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirirseniz, 14 gün içinde ürünü iade edebilirsiniz.

Samsung, size sadakat programı sunuyor. Alışverişleriniz sırasında Rewards puanları kazanıyorsunuz. Bu puanlar, gelecekteki siparişlerinizde kullanabileceğiniz indirimlere çevrilebiliyor. Bu 3 Samsung akıllı saati inanılmaz fiyatlara yakalayabilirsiniz! Sevgililer Günü indirimleriyle Samsung, Galaxy Watch 6 fiyatını 319 euroya düşürdü. Çok şık ve sade bir tasarıma sahip bu akıllı saat, her gün kullanmak için ideal. Sağlığınızı takip edebilir, koşarken sizi yönlendirebilir ve her antrenmanınızda kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Mağazada, Galaxy Watch7 akıllı saati 350 euroya sunuluyor. Ve Sevgililer Günü indirimleri boyunca, Galaxy Fit3 akıllı bileklik hediye olarak sunuluyor. Çok sade ve şık tasarımı olan bu akıllı saat, hassas bir GPS sistemi ile donatılmış olup Galaxy AI yardımıyla performansınızı artırmanıza yardımcı oluyor. Son olarak, 70 euroya Galaxy Fit3 akıllı bilekliğe sahip olabilirsiniz. Küçük tasarımı olsa da her şeyiyle büyük! AMOLED ekranı ve kullanımı kolay arayüzü ile öne çıkıyor. 100 aktivite moduyla herkes için bir şeyler sunuyor. Ayrıca sağlığınızı da takip ediyor.





