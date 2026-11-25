Samsung déploie One UI 9 Watch sur Galaxy Watch 8 et Classic. Six nouvelles fonctions santé basées sur Wear OS 7 sont désormais disponibles mondialement, incluant la détection d'apnée du sommeil.

Samsung a confirmé le mardi 24 novembre que la mise à jour logicielle One UI 9 Watch est désormais disponible mondialement pour les montres connectées Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic. Cette distribution inclut explicitement le marché français, permettant aux utilisateurs de ces dispositifs d'accéder à des fonctionnalités avancées auparavant réservées aux modèles plus récents. Le déploiement de cette interface utilisateur repose sur la plateforme logicielle Wear OS 7, offrant une expérience unifiée et optimisée pour ces appareils.

Déploiement mondial et compatibilité des modèles

Les propriétaires de Galaxy Watch 8 ont dû patienter pendant plusieurs mois avant de recevoir cette version finale, ayant précédemment accès à une version bêta ouverte spécifiquement en Corée du Sud à la fin du mois d'août. Bien que Samsung ait annoncé cette disponibilité officielle ce mardi, il est important de noter que le déploiement s'est effectué par vagues depuis le début du mois, signifiant que de nombreux utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour automatiquement. La société avertit que la disponibilité des fonctionnalités peut varier considérablement selon le pays, le modèle exact de la montre et l'opérateur téléphonique associé.

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Nouvelles fonctionnalités santé basées sur Wear OS 7

Cette mise à jour enrichit l'écosystème de Galaxy Watch 8 avec six fonctions santé majeures, dont quatre ajouts nouveaux et deux améliorations significatives pour le coach de sommeil et la détection de l'apnée du sommeil. Le suivi des constantes vitales mesure cinq indicateurs spécifiques pendant la nuit : la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau et le taux d'oxygène dans le sang. La montre établit une valeur de référence personnelle unique et alerte en cas d'écart notable, nécessitant sept nuits de données pour fournir un premier résultat fiable.

L'application Galaxy Wearable intègre également un coach de sommeil amélioré qui calcule une note globale à partir du sommeil, de l'activité physique et d'autres indicateurs. Pour obtenir une configuration précise, l'utilisateur doit posséder un smartphone Galaxy et porter la montre vingt-quatre heures d'affilée, nuit comprise. La fonction de charge cardiovasculaire quotidienne mesure l'effort imposé au cœur par le sport et la vie quotidienne, recommandant une zone d'effort pour une récupération optimale. Cette fonction exige sept jours d'activité, avec une recommandation de vingt-huit jours de port continu pour des valeurs fiables.

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Analyse de forme physique et personnalisation du sommeil

La fonctionnalité Analyse de forme physique regroupe désormais plusieurs mesures dans un tableau unifié, nécessitant une analyse de composition corporelle par bio-impédance et une mesure de la VO2max. Le coach de sommeil existant devient plus personnalisé, démarrant avec trois nuits enregistrées sur les deux dernières semaines et adaptant ses conseils chaque semaine. La détection de l'apnée du sommeil classe désormais les troubles en trois niveaux : minimes, occasionnels et fréquents, exigeant deux nuits valides sur dix jours pour un calcul précis.

Pour l'apnée du sommeil, la nouvelle version utilise une intelligence artificielle pour compter les perturbations respiratoires par heure de sommeil. En Europe, seule la première version repérant les signes d'apnée modérée à sévère est disponible, car les trois niveaux nécessitent une autorisation spécifique qui n'est pas encore acquise dans la région. Samsung mentionne seulement deux autorisations réglementaires : celle de la FDA américaine obtenue en juillet 2026 et celle de l'agence sanitaire sud-coréenne d'octobre. Il est donc probable que la classification complète n'apparaîtra pas immédiatement sur les montres achetées en France.

Améliorations utilitaires et procédure d'installation

Outre les aspects santé, la mise à jour apporte des fonctionnalités utilitaires comme le cadran Portrait qui place l'heure autour des personnes sur une photo, et une application Boussole permettant d'enregistrer des points de repère tels qu'une place de parking. La fonction Track Back permet de refaire un trajet enregistré en sens inverse pour retourner au point de départ. L'installation se fait sans fil via l'application Galaxy Wearable sur le smartphone ou directement sur la montre, en naviguant vers les paramètres de mise à jour du logiciel.

Samsung conseille d'installer également les mises à jour de Samsung Health et Samsung Health Monitor, sur la montre et le téléphone, car certaines nouvelles fonctionnalités en dépendent. Les utilisateurs doivent compter au moins une semaine de port continu, nuits comprises, avant d'obtenir les premiers résultats des constantes vitales et de la charge cardiovasculaire. Si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement, il est recommandé de réessayer plus tard en raison du déploiement par vagues de la part du constructeur.