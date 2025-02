Samsung lance son nouveau téléviseur OLED S85F, l'entrée de gamme pour 2025

Samsung a dévoilé le nouveau modèle de téléviseur OLED S85F, qui marque l'entrée de gamme de la gamme OLED de la marque pour 2025. Disponible d'abord en Corée du Sud, ce téléviseur promet des performances exceptionnelles grâce à sa dalle White-OLED et ses fonctionnalités intelligentes.

Le géant sud-coréen Samsung vient de lancer son nouveau téléviseur OLED S85F sur son marché domestique, une première étape avant un déploiement international prévu dans quelques semaines. Ce modèle représente l'entrée de gamme pour les téléviseur s OLED de la marque. Samsung a choisi de commencer la commercialisation avec le modèle 55 pouces, proposé à 1 690 000 wons sud-coréens (environ 1120 euros) (remise comprise).

Les versions 65, 77 et 83 pouces, également annoncées lors du CES 2025, devraient être disponibles ultérieurement, selon un calendrier non encore précisé par le fabricant. Le S85F intègre une dalle White-OLED fournie par LG Display, différente des dalles QD-OLED réservées à une partie de la série S95F (55, 65 et 77 pouces), la plus haut de gamme. Entre les deux, il y a également la série S90F qui combine les technologies White-OLED et QD-OLED selon les diagonales. La série S85F, bien que prometteuse d'une luminosité moindre et d'une palette de couleurs légèrement plus restreinte, est tout de même capable d'afficher une définition Ultra et supporte une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L'appareil bénéficie de la compatibilité HDR et HDR10+ (mais pas de Dolby Vision), ainsi que de la technologie AMD FreeSync Premium pour les joueurs. La section audio s'appuie sur la présence de deux haut-parleurs de 10 watts supportant le format Dolby Atmos. Notez également la prise en charge des Q-Symphony et OTS Lite pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur en parfaite synchronisation avec ceux d'une barre de son de la marque et d'une certaine spatialisation avec suivi des objets. La connectique comprend quatre ports HDMI 2.1, permettant la transmission de signaux Ultra HD à 120 Hz, et deux ports USB. Le téléviseur est bien entendu compatible Wi-Fi (norme 7, comme tous les autres téléviseurs Samsung en 2025) et Bluetooth. Le S85F est propulsé par un processeur AI 4K de deuxième génération. Samsung s'engage à fournir sept années de mises à jour logicielles. En outre, on peut désormais compter sur les nouvelles fonctions boostées par l'IA notamment la traduction automatique, la planification de voyages, par exemple. Les fonctions Cliquer pour rechercher, la création de fonds d'écran générés par IA ainsi que la possibilité d'afficher des informations complémentaires sur les personnes présentes à l'écran sont également disponibles. La disponibilité internationale et les tarifs pour les autres marchés n'ont pas encore été communiqués par le constructeur. Toutefois, si on s'en tient au calendrier mis en place par la marque pour les précédentes générations, on peut s'attendre à ce que les premiers modèles soient disponibles d'ici fin mars, début avril.





