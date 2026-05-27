Samsung Galaxy Watch Ultra 2 : deux versions au programme, dont une sans 4G

Samsung préparerait deux déclinaisons de sa Galaxy Watch Ultra 2 : une version Bluetooth/Wi-Fi seulement et une avec connectivité mobile 4G (ou 5G selon les marchés). Une stratégie pour proposer un modèle plus accessible.

Samsung s'apprête à élargir sa gamme de montres connectées haut de gamme avec la Galaxy Watch Ultra 2 , qui devrait être dévoilée lors de la conférence Galaxy Unpacked en juillet prochain.

Contrairement à la première génération, lancée il y a deux ans et qui n'était disponible qu'avec une connectivité cellulaire complète incluant Bluetooth, GPS, Wi-Fi et 4G, Samsung proposerait cette fois deux versions distinctes de sa montre ultra-premium. Selon des informations provenant d'un site néerlandais réputé pour sa fiabilité concernant les produits Samsung, la Galaxy Watch Ultra 2 serait déclinée en une variante Bluetooth et Wi-Fi seule, ainsi qu'une version avec connectivité mobile.

Cette décision stratégique vise à rendre la montre plus accessible financièrement, en offrant une option moins coûteuse pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas souscrire à un forfait mobile dédié à leur montre. La version Bluetooth et Wi-Fi de la Galaxy Watch Ultra 2 conservera bien sûr le GPS intégré, mais se passera de la connexion cellulaire, ce qui devrait réduire son prix par rapport à la variante 4G. Toutefois, une question demeure quant à la technologie mobile embarquée.

Alors que des rumeurs évoquaient la possibilité d'une connectivité 5G pour la première fois sur une montre Samsung, il semble que tous les modèles ne bénéficieront pas de cette avancée. En Europe, la Galaxy Watch Ultra 2 serait limitée à la 4G/LTE, comme en témoigne le numéro de modèle SM-L715F. En revanche, une version 5G serait en développement pour le marché américain, ce qui marquerait une différence régionale notable dans l'offre de Samsung.

Cette segmentation pourrait s'expliquer par des considérations de coût et de déploiement des réseaux 5G, encore inégal selon les zones géographiques. Au-delà de la connectivité, la Galaxy Watch Ultra 2 devrait hériter des améliorations apportées par l'édition 2025, notamment un stockage accru, mais aussi des fonctionnalités avancées pour les sportifs et les aventuriers. Samsung continue ainsi de concurrencer directement l'Apple Watch Ultra, qui propose également une version avec ou sans cellulaire.

En proposant un choix plus large, Samsung espère séduire à la fois les utilisateurs exigeants recherchant une montre autonome et ceux qui privilégient un prix plus abordable sans sacrifier les performances. Les détails complets, y compris les caractéristiques techniques et les prix, seront dévoilés lors du Galaxy Unpacked en juillet. En attendant, les rumeurs vont bon train et les amateurs de montres connectées trépignent d'impatience





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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Montre Connectée 4G 5G

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