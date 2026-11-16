Samsung Galaxy Tab S12 Ultra : Fiches Techniques et Prix Boulanger

Découvrez les specs de la Galaxy Tab S12 Ultra avec processeur MediaTek, écran 14,6 pouces et offre promotionnelle chez Boulanger. Analyse complète et prix.

La marque sud-coréenne Samsung a officialisé le lancement de sa nouvelle génération de tablettes haut de gamme pour l'année 2026. Ce renouvellement architectural inclut la série Galaxy Tab S12, dont le modèle phare, le Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, se distingue par une puissance de calcul inédite et une finition premium destinée aux professionnels exigeants. L'appareil intègre désormais une puce MediaTek pour ses performances accrues.

Spécificités Techniques et Processeur MediaTek

Le cœur du système est animé par un SoC MediaTek Dimensity 9500 Octa-Core capable d'atteindre des fréquences de 4,21 GHz. Cette configuration matérielle est soutenue par une mémoire vive de 12 Go ou 16 Go selon les versions, garantissant une fluidité optimale même lors de tâches multitâches intensives. Le stockage interne varie entre 256 Go et 1 To, avec une extension possible jusqu'à 2 To via carte MicroSD.

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L'affichage repose sur une dalle Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces offrant une résolution WQXGA+ de 2960 x 1848 pixels. Cette dalle assure une luminosité maximale de 1 600 nits et maintient 1 000 nits en mode extérieur pour une lisibilité parfaite. Les dimensions compactes de l'appareil mesurent 326,3 mm de longueur pour 208,5 mm de largeur, avec une épaisseur de 5,1 mm et un poids de 692 grammes.

Offre Commerciale Boulanger et Prix Promotionnel

La version de base du Samsung Galaxy Tab S12 Ultra était initialement positionnée à 1 539,00 euros lors de son lancement en 2026. Cependant, le distributeur Boulanger propose actuellement une réduction immédiate de 300 euros sur le prix de vente. En plus de cette remise significative, l'enseigne inclut la livraison d'un clavier d'accompagnement gratuitement avec l'achat, rendant cette offre particulièrement attractive pour les acheteurs potentiels.

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Cette stratégie de prix agressif vise à stimuler les ventes dès les premières semaines de disponibilité. L'intégration du clavier et la réduction du prix final constituent des leviers marketing majeurs pour contrer la concurrence sur le segment des tablettes professionnelles. Les consommateurs peuvent ainsi acquérir une solution complète de productivité à un coût nettement inférieur au tarif constructeur.

Système d'Exploitation et Fonctionnalités IA

L'appareil fonctionne sous Android avec l'interface propriétaire One UI de Samsung. Une place centrale est réservée à l'écosystème Galaxy AI, qui fournit des outils d'intelligence artificielle avancés pour améliorer l'expérience utilisateur. Ces fonctionnalités incluent des assistants intelligents et des capacités de traitement d'image automatisées intégrées directement au niveau du système.

La connectivité sans fil est assurée par un module Wi-Fi 7 et un module Bluetooth v6.0 pour une transmission de données rapide et stable. Le système de géolocalisation est multicarte, supportant les standards GPS, Glonass, Beidou, Galileo et QZSS pour une précision optimale. Le port USB 3.2 Gen 1 de type-C permet également une synchronisation rapide et la charge de périphériques externes.

Autonomie, Connectique et Modules Photo

L'autonomie est gérée par une batterie d'une capacité typique de 11 600 mAh. Cette cellule permet une autonomie en lecture vidéo sans fil atteignant 23 heures, répondant aux besoins d'une utilisation quotidienne prolongée. La recharge filaire est prise en charge à une puissance de 45 W pour recharger l'appareil efficacement. Le chargeur secteur est vendu séparément du coffret contenant la tablette, le stylet S Pen et le câble USB-C.

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Le système photo arrière combine un capteur principal de 13 mégapixels et un second capteur de 8 mégapixels. Cette configuration permet l'enregistrement vidéo en UHD 4K à 60 images par seconde. Le capteur selfie avant de 12 mégapixels est logé dans le cadre supérieur de l'écran. La sécurité biométrique est gérée par un lecteur d'empreintes digitales intégré sous la dalle d'affichage.