Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go à 599 € chez Amazon avant le Black Friday

La Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go, avec écran de 13,1 pouces et S Pen fourni, passe à 599 € chez Amazon. Une offre à considérer pour étudier, annoter et regarder des vidéos.

Amazon affiche la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go à 599 €, soit 20 € de moins que l'offre que Clubic relayait en mai 2025. Le grand modèle de la gamme FE de Samsung est proposé en version Wi-Fi, livré avec son S Pen, et ce prix intervient avant le Black Friday. La tablette, qui pèse 664 g, reste équipée d'une dalle LCD.

Le prix barré de 799 € affiché par Amazon doit toutefois être relativisé. Le prix de référence relevé à l'époque par Clubic était de 749 €, ce qui modifie la lecture de la remise annoncée.

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Caractéristiques de la Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go

La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go associe un écran LCD de 13,1 pouces, une puce Exynos 1580, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible par microSD. Elle s'inscrit dans la gamme FE de Samsung, qui reprend l'essentiel des Galaxy Tab S à un tarif plus accessible.

La dalle LCD affiche 2 880 x 1 800 pixels à 90 Hz, avec une luminosité annoncée jusqu'à 800 nits. Cette surface permet d'afficher deux applications côte à côte ou d'annoter un document sans zoomer en permanence.

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La batterie de 10 090 mAh dépasse les 8 000 mAh de la Galaxy Tab S10 FE. Les deux haut-parleurs et la fonction Entourer pour chercher complètent l'équipement, pour un usage aussi bien en salon qu'au bureau.

Stylet S Pen et certification IP68 de la tablette

Le S Pen est fourni sans surcoût avec la Galaxy Tab S10 FE+. Samsung Notes en tire parti grâce à la résolution d'équations manuscrites et à l'aide à l'écriture, deux outils d'intelligence artificielle intégrés à l'application.

La tablette et son stylet sont certifiés IP68, sur la base de tests menés par Samsung jusqu'à 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes. Cette protection s'atténue toutefois avec l'usure, ce qui limite la confiance à accorder à l'étanchéité sur le long terme.

Le S Pen fourni ne gère pas le Bluetooth, et ne permet donc pas de piloter la tablette à distance par gestes. Cette absence doit être prise en compte par les utilisateurs qui attendent cette fonction.

Limites de la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ pour les usages nomades

La Galaxy Tab S10 FE+ s'adresse d'abord aux étudiants, aux familles qui partagent une tablette et à ceux qui lisent ou annotent beaucoup. Clubic juge que son format convient moins à un usage nomade, car à 664 g elle se tient mal d'une main dans les transports.

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Plusieurs limites techniques réduisent son intérêt pour certains profils. La tablette ne gère ni la sortie HDMI ni Samsung DeX sans fil, et sa dalle LCD ne bénéficie pas du contraste d'un écran OLED. Le chargeur 25 W fourni ne tire pas parti des 45 W que la tablette accepte.

Clubic recommande la Galaxy Tab S11 à ceux qui recherchent la puissance, tandis que la Galaxy Tab S10 FE+ vise la lecture, l'écriture et le visionnage. La rédaction précise qu'elle n'a pas encore publié de test de ce modèle et que ses repères reposent sur la fiche technique de Samsung.

Prix, Black Friday et choix d'achat de la FE+

À 599 €, la Galaxy Tab S10 FE+ réunit un écran de 13,1 pouces, un stylet fourni, une grosse batterie et une certification IP68 dans un même appareil. Ce tarif est présenté comme une alternative Android de milieu de gamme, avec un argument centré sur la taille d'écran et l'étanchéité.

Les acheteurs qui privilégient la surface d'affichage à la puissance brute trouvent dans cette offre un rapport prix et équipement favorable. Ceux qui veulent une tablette légère à emporter partout, ou une machine capable de piloter un écran externe, feront mieux de regarder ailleurs.