Samsung Galaxy Tab A9+ à moins de 200 euros chez Cdiscount : Une offre exceptionnelle à saisir!

Profitez d'une réduction exceptionnelle sur la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ chez Cdiscount. Cette tablette tactile de milieu de gamme est disponible à seulement 199,99 euros au lieu de 269,99 euros, offrant ainsi une économie substantielle. Découvrez ses fonctionnalités et saisissez cette opportunité d'économiser sur un appareil performant.

En cette période d'inflation persistante, les opportunités de réaliser des économies sont précieuses. Si vous souhaitez vous offrir une tablette tactile ou offrir un cadeau d'anniversaire à moindre coût, découvrez l'offre exceptionnelle proposée par la marketplace française numéro 2. La tablette Samsung Galaxy Tab A9+ est disponible à 199,99 euros au lieu de 269,99 euros chez Cdiscount .

Cette tablette est disponible en version « Gris Anthracite » avec une capacité de stockage de 128 Go (RAM de 8 Go) et un écran de 11 pouces doté d'une résolution de 1920 x 1200 pixels. Plusieurs fonctionnalités intéressantes complètent cet appareil, notamment une caméra avant de 5 MP et une caméra arrière de 8 MP, toutes deux capables de capturer vos souvenirs avec une qualité Full HD de 1920 x 1080 pixels. La Samsung Galaxy Tab A9+ est une tablette tactile de milieu de gamme qui ne manque en rien aux modèles haut de gamme. Elle intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour répondre à vos besoins et vous accompagner au quotidien. Dessinez, travaillez, jouez et créez sans limites. Vous pouvez utiliser sa connectivité Bluetooth pour la transformer en tablette graphique grâce au stylet S Pen ou bien en PC portable avec un clavier sans fil. Elle est également équipée de deux haut-parleurs renforcés par le Dolby Atmos pour un son immersif, ainsi que d'une batterie longue durée de 7.040 mAh. Cette dernière s'accompagne également d'un système de charge USB-C rapide de 15 watts. Rendez-vous chez Cdiscount pour profiter de cette tablette Samsung à 70 euros moins chère qu'à l'accoutumée. Chaque jour, nous analysons de manière indépendante les meilleures offres et réductions disponibles sur le web pour vous proposer les bons plans les plus intéressants. Pour évaluer la pertinence d'un bon plan, nous vérifions notamment l'historique des prix et nous nous assurons de vous recommander les boutiques en ligne offrant les meilleures garanties. Certains liens peuvent générer une commission pour Capital. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de varier





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Samsung Galaxy Tab A9+ Cdiscount Tablette Tactile Promotion Réduction Bon Plan Technologie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Soldes d'hiver Cdiscount : la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ à seulement 189,99 eurosLa Samsung Galaxy Tab A9+ est proposée à un prix réduit de 189,99 euros pendant les soldes d'hiver chez Cdiscount. Cette tablette tactile de 11 pouces offre un grand écran lumineux, un processeur puissant, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Profitez également de McAfee Total Protection offert pendant 1 an et de la livraison gratuite.

Lire la suite »

Soldes Cdiscount : La tablette Samsung Galaxy Tab A9 à seulement 209,99 eurosCdiscount propose une offre exceptionnelle sur la tablette Samsung Galaxy Tab A9, affichée à 209,99 euros au lieu de 349 euros. Cette tablette polyvalente, avec son écran de 11 pouces et sa capacité de stockage de 128 Go, répond à toutes vos exigences. Profitez de sa fluidité, de son autonomie et de ses fonctionnalités pour travailler, vous divertir et rester connecté.

Lire la suite »

Galaxy Tab A9+ de Samsung à moins de 165 euros chez CdiscountSamsung Galaxy Tab A9+ avec 64 Go de stockage disponible à prix réduit sur Cdiscount. Profitez d'une remise de plus de 35 euros et achetez la tablette tactile au prix de 164,98 euros.

Lire la suite »

La Samsung Galaxy Tab A9+ à 179,99 euros sur BoulangerLa tablette Samsung Galaxy Tab A9+ est en promotion chez Boulanger avec une réduction de 20%. Profitez-en pour acquérir la tablette tactile A9+ en coloris bleu marine avec 64 Go de stockage au prix exceptionnel de 179,99 euros.

Lire la suite »

Galaxy Tab A9+ de Samsung à moins de 180 euros sur CdiscountDécouvrez l'offre exceptionnelle de Cdiscount sur la Samsung Galaxy Tab A9+ avec un écran LCD de 11 pouces, des performances fiables grâce au processeur Qualcomm SM6375, une autonomie prolongée et une connectivité optimale. Profitez-en dès maintenant!

Lire la suite »

La tablette Samsung Galaxy Tab A9+ à moins de 180 euros : un excellent rapport qualité-prixDécouvrez la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ à un prix imbattable, idéale pour les familles et les amateurs de multimédia.

Lire la suite »