Découvrez l'offre Black Friday de Cdiscount pour la tablette Samsung Galaxy Tab A11. Écran 8.7 pouces et chargeur inclus à 149 euros. Analyse des alternatives.

L'enseigne Cdiscount propose une promotion ciblée sur la tablette Samsung Galaxy Tab A11 au moment du Black Friday. Ce vendredi 20 novembre, les consommateurs peuvent acquérir ce modèle pour 149 euros seulement. Cette offre inclut obligatoirement un chargeur secteur de 25 Watts, ce qui représente une économie notable par rapport à l'achat unitaire des accessoires. La proposition vise spécifiquement les acheteurs recherchant un appareil compact pour une utilisation mobile quotidienne.

Format compact et autonomie optimisée

La tablette Samsung Galaxy Tab A11 répond aux besoins des utilisateurs qui jugent les écrans de smartphone trop réduits tout en trouvant les tablettes de 11 pouces trop encombrantes. Le format de 8.7 pouces offre un compromis idéal pour lire des bandes dessinées dans les transports ou consulter des recettes dans la cuisine. Avec 335 grammes et 8 millimètres d'épaisseur, l'appareil tient dans une poche de sac et se manipule d'une seule main.

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Les spécifications techniques incluent un processeur MediaTek à huit cœurs cadencé à 2,2 GHz. L'écran affiche une résolution de 1340 par 800 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour assurer la fluidité visuelle. La mémoire vive de 4 Go et les 64 Go de stockage interne complètent la configuration, extensibles jusqu'à 2 To via carte microSD. La batterie de 5100 mAh prend en charge une charge de 15 Watts, bien que le chargeur fourni puisse délivrer 25 Watts.

Concurrence directe sur le marché des tablettes

Dans le même segment de prix, la Xiaomi Redmi Pad 2 se distingue par un écran de 11 pouces et une résolution plus élevée de 2560 par 1600 pixels. Cette tablette est vendue 199.96 euros chez Cdiscount mais ne comprend pas le chargeur. Elle propose 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage contre 4 Go et 64 Go pour le modèle Samsung. L'autonomie est nettement supérieure avec une batterie de 9000 mAh.

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La Honor Pad X8a propose également un écran de 11 pouces pour 129 euros, soit 20 euros de moins que la Samsung Galaxy Tab A11. Elle affiche une résolution de 1920 par 1200 pixels et dispose de 8300 mAh d'autonomie. Cependant, elle est plus lourde avec 495 grammes et fonctionne sous Android 14 via MagicOS 8.0. Le prix inclut uniquement un câble USB-C, sans alimentation secteur fournie.

Disponibilité et conditions de l'offre promotionnelle

L'offre de la tablette Samsung Galaxy Tab A11 en coloris argent est disponible à un prix digne d'une liquidation. Le pack comprend strictement la tablette de 64 Go et le chargeur 25 Watts. Cette proposition est limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles chez Cdiscount. L'enseigne recommande de vérifier les conditions exactes sur son site web pour confirmer l'expédition.

Cette sélection de tablettes permet aux consommateurs de choisir entre portabilité maximale avec la Samsung, puissance brute avec la Xiaomi, ou meilleur rapport prix-taille avec la Honor. Chaque appareil répond à des profils d'utilisation distincts, allant de la lecture ponctuelle aux besoins multimédias intensifs. La promotion actuelle rend l'entrée sur le marché des tablettes Android particulièrement accessible.