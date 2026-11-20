Le Samsung Galaxy S27 Pro international utilisera-t-il l'Exynos 2700 ? Analyse des performances benchmark et de l'avantage mémoire LPDDR6 face au Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Les premières données de benchmark publiées sur la plateforme Geekbench suggèrent que la version internationale du futur Samsung Galaxy S27 Pro serait équipée de la nouvelle puce Exynos 2700. Cette configuration contredit les rumeurs précédentes indiquant un retour systématique à la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour le marché européen, mais l'analyse des résultats techniques révèle que ce choix n'est probablement pas une perte pour les consommateurs.

Une stratégie historique de dualité processeur

Depuis plus de dix ans, Samsung maintient une pratique de segmentation de ses puces selon les régions géographiques. Cette politique a été réactivée avec la gamme Galaxy S26, où les modèles standard S26 et S26+ ont reçu l'Exynos 2600 en Europe, tandis que le S26 Ultra a conservé le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le Galaxy S27 Pro, présenté initialement comme une version intermédiaire accessible au S27 Ultra, semblait devoir suivre la même trajectoire qualitatif, mais la fiche technique du modèle international SM-S957B vient infirmer cette hypothèse.

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Architecture et performances brutes de l'Exynos 2700

Le processeur identifié sous le code s5e9975 constitue la succession logique directe du s5e9965 utilisé dans l'Exynos 2600 des Galaxy S26. Son architecture centrale repose sur un système de dix cœurs distincts pour optimiser les charges de travail variées. Elle inclut un noyau principal cadencé à 4,24 GHz pour les pics d'activité, assisté de quatre cœurs à 3,74 GHz, d'un cœur à 3,36 GHz et de quatre noyaux d'économie d'énergie à 2,88 GHz. Cet ensemble est couplé à la puce graphique Xclipse 970 et à 12 Go de mémoire vive, le tout fonctionnant sous Android 17.

Comparaison directe avec les références Snapdragon et MediaTek

Les résultats de benchmark placés en perspective montrent que l'Exynos 2700 se situe au niveau du Galaxy S26 Ultra équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5. En revanche, pour mesurer la performance réelle par rapport aux standards actuels, il faut confronter ces chiffres au Xiaomi 18 Pro Max. Ce dernier, tirant parti du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, obtient 3237 points en monocœur et 10362 points en multicœur. La différence avec l'Exynos n'est pas écrasante, surtout si l'on considère que le CPU de l'Exynos 2700 dépasse nettement les performances du Dimensity 9600 Pro présent dans le Find X10 Pro Max d'Oppo, qui marque 2668 points en monocœur et 9612 en multicœur.

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L'avantage décisif de la bande passante mémoire LPDDR6

La véritable avancée technologique de l'Exynos 2700 ne réside pas uniquement dans les scores CPU, mais dans sa gestion de la mémoire vive. Contrairement au Snapdragon 8 Elite Gen 6 " standard " qui est limité à la norme LPDDR5X actuelle, l'Exynos 2700 est conçu pour gérer nativement la nouvelle génération LPDDR6. Si le S27 Pro international avait reçu le Snapdragon 8 Elite Gen 6, il se serait retrouvé bridé en bande passante mémoire comparé au S27 Ultra. En optant pour son propre silicon, Samsung permet au S27 Pro de bénéficier des mêmes standards de rapidité et d'efficacité énergétique.

Mise en garde sur la fiabilité des fuites de prototype

Il est impératif de nuancer ces informations, car les données Geekbench fournissent des indices et non des confirmations définitives. Le terminal testé est un prototype, ce qui laisse à Samsung la possibilité d'ajuster ses choix finaux. Les tests pourraient encore être en cours et des versions Snapdragon pourraient toujours être finalisées en parallèle. Cette incertitude explique les fuites contradictoires observées ces dernières semaines et souligne que la décision finale de Samsung reste potentiellement en suspens jusqu'à l'annonce officielle du produit.