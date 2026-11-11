Samsung Galaxy S26 Ultra, 512 Go et IA, vendu à 1 769€ sur Amazon le 6 novembre 2026

Le Samsung Galaxy S26 Ultra, doté de 512 Go et d'un moteur IA, est proposé à 1 769€ sur Amazon le 6 novembre 2026 avec livraison Prime offerte.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra, téléphone phare doté d'une mémoire interne de 512 Go, paraît sur Amazon le 6 novembre 2026 à 1 769 €, prix qu'il assure en exclusivité au sein du programme de fidélité Amazon Prime. La livraison du lendemain est gratuite pour les membres Prime.

Spécifications techniques et innovations

Le Galaxy S26 Ultra est équipé d'un processeur version flagship de Samsung, dont la puce GPU est boostée de 24 % tandis que la NPU (neural processing unit) bénéficie d'une amélioration de 39 %. Ce gain d'efficacité permet un traitement plus fluide des applications d'intelligence artificielle embarquées.

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L'appareil intègre un stylet à l'intérieur de son châssis pour éviter les pertes et affiner la prise en main. L'écran, de 6,9 pouces, offre une résolution haute pour des images nettes et colorées.

La batterie, capable d'atteindre 75 % d'autonomie en trente minutes grâce à la charge rapide, garantit une utilisation prolongée. Les capteurs photo haute résolution prennent des clichés éclatants, notamment en basse lumière, tandis que la stabilisation de l'image assure la netteté dans toutes les conditions.

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Conditions de vente et avantages Prime

La vente est gratuite pour les membres Amazon Prime qui bénéficient de la livraison la veille, alors qu'une commande classique arrive généralement un jour plus tard. Le prix de 1 769 € place le téléphone au cœur de la gamme haut de gamme, proche de la valeur de revente attendue après la sortie de modèles plus récents.

Amazon propose aussi d'autres articles à prix réduits, comme le Samsung Galaxy S26 Ultra à 1 472 € au lieu de 1 569 € dans le cadre d'une flash. Cette offre attire les consommateurs à la recherche de bonnes affaires dans le secteur électronique.

Impact sur les acheteurs et perspectives futures

Les achats instantanés du S26 Ultra peuvent saturer les stocks, obligeant les clients à agir rapidement pour sécuriser un appareil. Les promotions dans le programme Prime rendent cette acquisition encore plus attractive pour les utilisateurs réguliers.

À moyen terme, d'autres modèles de la série S ou L seront lancés, mais le S26 Ultra reste la meilleure option pour ceux qui veulent un smartphone noir de haute capacité, doté d'une IA avancée, à un prix compétitif.