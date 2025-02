Samsung Galaxy S25 : Une Evolution Continue ou une Innovation Manquante?

Un an après la sortie des Galaxy S24, Samsung présente ses successeurs, les S25 et S25+. Bien que les changements soient minimes, le fabricant coréen mise sur l'optimisation des performances, l'intelligence artificielle et une autonomie accrue.

Samsung en 2025 commence, comme à son habitude, avec les nouveaux smartphones haut de gamme. Une tradition aux airs de Noël après l'heure, qui entend perfectionner la recette déjà bien rodée de son prédécesseur. Même processeur, mais performances boostées, notamment grâce à l'intelligence artificielle… la promesse vaut-elle le détour ? À l'heure où les fabricants jouent à qui aura la plus grosse (diagonale d'écran, bien entendu), Samsung réserve son format le plus imposant au Galaxy S25 Ultra.

Le premier S25 arbore un écran Amoled de 6,2 pouces, compact, léger et idéal pour une utilisation à une main. Le modèle S25+ gagne un format plus imposant, qui plaira aux amateurs de multimédia et d'écrans plus généreux. À part cette distinction, peu de choses séparent les deux modèles. En réalité, peu de choses séparent les S25 des S24. On retrouve les mêmes boutons, le même verre minéral Gorilla Victus 2 à l'arrière, et la même position des appareils, connectiques. Seules (petites) différences à noter : le contour métallique des capteurs photo est devenu noir, et les arêtes du smartphone sont légèrement plus arrondies, avec 0,4 mm de moins sur la version 2025. Pas de quoi révolutionner notre quotidien, mais il est toujours bon de noter que Samsung sait optimiser au mieux ses produits. Hormis ces quelques améliorations, aucun changement sous le soleil. Le poinçon central est toujours là, de même que le lecteur ultrasonique d'empreinte situé sous l'écran. Pas de quoi monter au créneau pour autant : si Samsung ne change (presque) rien à son design, c'est parce qu'il est déjà particulièrement abouti. Comme depuis déjà quelques générations, seul le léger déséquilibre créé par les capteurs photo vient perturber l'harmonie du produit. On peut toutefois rapidement remédier au problème en ajoutant une coque de protection — plus que nécessaire sur un modèle à ce prix. La taille, la résolution et la qualité d'affichage restent les mêmes, avec une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces ou 6,7 pouces en fonction du modèle. On retrouve, sans surprise aucune, une résolution Full HD+, une compatibilité HDR10+, et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz. Au quotidien, c'est un vrai bonheur, Samsung sait décidément y faire avec ses écrans. Le S25 est couplé à une configuration unique à 12 Go de RAM. De quoi garantir une navigation fluide et une excellente gestion du multitâche. Pas de surprise à ce niveau-là, lessans ralentissement ni chute de framerate. Un monstre de puissance, qui arrive dans une version optimisée pour les nouveaux appareils de Samsung. C'est beau, c'est efficace… rien à dire. Les seules limitations pourront venir du côté de la charge filaire. Elle se démarque par une modernisation de son interface générale (icônes, application photo, notifications…), mais surtout par la présence de nouvelles fonctionnalités IA. De quoi confirmer que Samsung est bien engagé sur la voie de l'intelligence artificielle. L'année dernière, le constructeur était l'un des premiers à mettre en avant son écosystème Galaxy AI, qui cette fois intègre aussi bien les fonctions IA de Google que celles de Samsung. L'ensemble des nouvelles fonctionnalités sont détaillées dans notre article dédié, on se contentera donc de revenir sur les différences existantes en termes d'expérience utilisateur. On apprécie particulièrement la Now Bar, qui affiche les moments-clé de notre journée directement sur l'écran de verrouillage. L'intégration de l'intelligence artificielle est omniprésente, avec des suggestions contextuelles, des modes nuit personnalisés et une meilleure gestion des notifications. L'autonomie de la batterie est également améliorée, soit une augmentation de 10 heures par rapport aux modèles S24. Cette endurance remarquable est cependant compensée par une charge filaire décevante. Sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, Samsung s'obstine à limiter son S25 à 25W, loin des standards actuels de la concurrence. Le S25+ fait mieux, avec une batterie de 4700 mAh, et une charge filaire à 45W. De quoi permettre 28 heures d'utilisation mixte avant de faiblir. Si les amateurs de photo ont pu profiter des nouveautés matérielles du S25 Ultra, les S25 et S25+ ne changent pas d'un iota par rapport à l'année dernière. Sur les deux modèles, on trouve un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8, stabilisation optique), un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3 (f/2,4, stabilisation optique) et un ultra-grand-angle de 12 Mpx (f/2,2). Sur ces deux modèles, il faut tout miser sur l'optimisation logicielle, qui apporte heureusement des résultats plus convaincants que ses prédécesseurs. Les photos présentent des couleurs fidèles et une exposition bien plus équilibrée, même en basse lumière. Le traitement des détails est également renforcé, bien que le téléobjectif montre encore des faiblesses en conditions nocturnes. En sélectionnant l'icône information de la galerie, il est aussi possible de retoucher automatiquement une photo, et même de supprimer les reflets disgracieux d'un cliché capturé derrière une vitre. Encore une fois, le résultat est efficace, de jour, mais aussi de nuit.





