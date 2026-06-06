Samsung Galaxy S25 Ultra à prix cassé chez Auchan : jusqu'à 32 % de réduction

Auchan propose le Samsung Galaxy S25 Ultra avec une remise de près de 500 euros, soit 32 % de réduction. Découvrez les caractéristiques de ce smartphone haut de gamme : écran 6,9 pouces QHD+, Snapdragon 8 Elite, 12 Go RAM, appareil photo 200 MP, batterie 5000 mAh, et mises à jour jusqu'en 2032.

Auchan propose actuellement une offre exceptionnelle sur le Samsung Galaxy S25 Ultra , l'un des smartphones les plus performants du marché. Avec une réduction de près de 500 euros, le prix passe de 1 472,99 euros à un montant bien plus attractif, soit une remise de 32 %.

Cette promotion permet d'acquérir un appareil haut de gamme équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en définition QHD+, offrant une expérience visuelle immersive. Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et 12 Go de RAM garantissent une fluidité exemplaire, que ce soit pour les jeux, le multitâche ou les applications professionnelles. Le stockage de 256 Go est extensible ? Non, mais la capacité est suffisante pour la plupart des utilisateurs.

La connectivité 5G, la charge sans fil et le stylet S Pen intégré complètent l'équipement de ce flagship. Livraison à domicile à 4,99 euros, reprise gratuite de l'ancien appareil et droit de rétractation de 30 jours rendent l'achat encore plus avantageux. Le bloc photo du Samsung Galaxy S25 Ultra est l'un des plus complets du marché. Le capteur principal de 200 mégapixels capture des images d'une netteté exceptionnelle, même en basse lumière.

Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels pour les paysages et de deux téléobjectifs offrant un zoom optique x3 et x5, idéaux pour les portraits ou les sujets éloignés. Le processeur Snapdragon 8 Elite, associé à l'intelligence artificielle Galaxy AI, apporte des fonctionnalités intelligentes comme la traduction en temps réel ou l'assistance à la retouche photo. La batterie de 5 000 mAh assure une autonomie d'une journée entière sans problème.

Samsung promet des mises à jour logicielles jusqu'en 2032, ce qui témoigne de la durabilité du produit. L'indice de réparabilité de 8,5 sur 10 et la disponibilité des pièces détachées pendant 7 ans renforcent cet engagement. Avec une garantie constructeur de deux ans, ce smartphone est conçu pour durer. Cette offre est proposée par Auchan dans le cadre d'une promotion limitée dans le temps.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. BFMTV, qui relaie cette information, peut percevoir une commission en cas d'achat via les liens présents dans l'article. Notez que le contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendant de la rédaction. Pour les amateurs de technologie, c'est une occasion rare d'acquérir un smartphone premium à un prix réduit.

Cependant, il est conseillé de vérifier les conditions de vente sur le site d'Auchan avant de finaliser la transaction. En résumé, le Samsung Galaxy S25 Ultra allie performance, polyvalence et longévité, et cette baisse de prix le rend particulièrement attractif pour ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix en 2025





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