Samsung Galaxy S25 Ultra : à -38%, ce site créé la surprise et vend les smartphones comme des petits pains

Le site Joybuy a proposé le Samsung Galaxy S25 Ultra à -38% de réduction, ce qui a créé la surprise chez les utilisateurs. Ce smartphone sorti l'année dernière est équipé d'un grand écran, d'un stylet S Pen et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il embarque également l'assistant intelligent Gemini et la solution Samsung Knox Vault pour protéger les données.

Le site Joybuy a créé la surprise en proposant le Samsung Galaxy S25 Ultra à -38% de réduction . Ce smartphone sorti l'année dernière est équipé d'un grand écran, d'un stylet S Pen et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Il embarque également l'assistant intelligent Gemini et la solution Samsung Knox Vault pour protéger les données. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est compatible avec la charge ultra-rapide à 45 W et abrite une batterie de 5000 mAh qui annonce jusqu'à 31 heures d'autonomie en lecture vidéo.

L'écran de ce smartphone s'étend sur 6,9 pouces et est capable de filmer jusqu'en 8K. Le site Joybuy propose également d'autres smartphones en promotion, notamment l'iPhone Pro qui peut être acheté à moins de 550 euros





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