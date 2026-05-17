Samsung Galaxy S25, S26 Ultra et S23 Ultra à bon marché prix

Un déstockage Samsung sur Rakuten propose des Galaxy S25, S26 Ultra et S23 Ultra reconditionnés à prix réduits. Profitez de bonnes affaires et de spécificationshigh-end tout en consommant moins.

Il y a des périodes où vous vous dites que le moment est enfin venu. Vous regardez votre téléphone, un peu fatigué, un peu lent, et vous savez que la prochaine mise à jour ne changera plus grand-chose.

Puis vous tombez sur ce déstockage Samsung sur Rakuten, et quelque chose se déclenche. Ce n’est pas un achat impulsif. C’est juste le bon timing, la bonne offre et la certitude que vous méritez mieux qu’un écran qui rame et une batterie qui lâche à 14h. Du Galaxy S25 à moins de 400 euros au S26 Ultra sous les 1 000 euros, chaque modèle répond à un profil, un usage, une ambition différente.

Reste à trouver le vôtre. Parce que la question n’est plus vraiment de savoir si vous devez changer, mais lequel choisir. Certains cherchent la puissance brute, d’autres le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le Galaxy S26 Ultra à 999,99 euros au lieu de 1 059,99 euros est le summum de la gamme.

Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en QHD+, capteur de 200 MP avec OIS, Snapdragon 8 Elite Gen 5 cadencé à 4,74 GHz et batterie de 5 000 mAh. Chaque détail est pensé pour ceux qui refusent le moindre compromis, que ce soit pour la photo, le gaming ou la productivité intensive. Sa technologie ProScaler affine chaque image affichée pour un rendu d’une netteté presque irréelle.

Le Galaxy S26 à 699,99 euros au lieu de 749,99 euros joue la carte de l’équilibre parfait. Son Exynos 2600, son écran HDR10+ de 6,3 pouces et ses 12 Go de RAM assurent une fluidité remarquable. Le capteur de 50 MP avec stabilisation optique gère les scènes du quotidien avec une facilité déconcertante. Sa batterie de 4 300 mAh accompagne sans effort les journées les plus chargées.

Pour ceux qui veulent une expérience premium sans aller chercher l’extrême, c’est exactement là qu’il faut s’arrêter. Le Galaxy S25 Ultra à 744,99 euros au lieu de 1 199 euros est sans doute l’affaire de toute la sélection. Snapdragon 8 Elite, écran QHD+ de 6,9 pouces, capteur de 200 MP avec OIS et batterie de 5 000 mAh : une puissance de feu intacte à un tarif qui n’aurait pas existé il y a six mois.

Avec 219 Go disponibles, vous stockez photos, vidéos et applications sans jamais devoir faire le tri. À ce niveau de performances, il serait presque déraisonnable de passer votre chemin. Le Samsung Galaxy S25 à 399,99 euros au lieu de 799 euros est la vraie surprise du lot. Snapdragon 8 Elite, écran Full HD+ de 6,2 pouces, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Compact, rapide, autonome avec sa batterie de 4 000 mAh, ce smartphone fait tout ce que vous attendez de lui le plus simplement du monde. La technologie Vision Booster vous garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil, sans jamais forcer sur la luminosité. Le Galaxy S23 Ultra reconditionné à 359,80 euros au lieu de 1 419 euros prouve qu’un smartphone peut vieillir avec élégance.

Snapdragon 8 Gen 2, écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, capteur de 200 MP avec double OIS et batterie de 5 000 mAh, tout est encore là, affûté et réactif. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il absorbe les habitudes les plus exigeantes sans jamais ciller.

Pour qui cherche un Ultra haut de gamme à prix plancher, ce reconditionné est une évidence.5 Samsung Galaxy en déstockage, du compact S25 au titanesque S26 Ultra, en passant par un S23 Ultra reconditionné à prix plancher. Difficile de faire mieux en ce moment. Ce contenu est proposé par un expert de l’équipe 20 Minutes Shopping. Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer.

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Samsung Galaxy Refurbished Ultra Price Deals Discounts

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