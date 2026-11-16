Samsung Galaxy S25 Edge vs Motorola Signature : Le Verdict de la Rédaction

Comparaison détaillée entre le Samsung Galaxy S25 Edge et le Motorola Signature. Découvrez pourquoi Samsung remporte 9 sur 10 face au Motorola.

La guerre des smartphones ultrafins atteint un sommet avec l'affrontement entre le Samsung Galaxy S25 Edge et le Motorola Signature. Si la tendance à la finesse extrême perdure reste incertain, ce comparatif aide à trancher entre ces deux modèles premium. La rédaction du test a attribué un score de 9 sur 10 au Samsung Galaxy S25 Edge, dépassant largement le Motorola Signature qui n'a obtenu que 6 sur 10. Ces deux appareils sont positionnés aux alentours de 1200 euros, plaçant les utilisateurs face à un choix difficile entre deux excellentes propositions technologiques.

Design et matériaux : La minceur de Samsung contre le compromis de Motorola

Le Samsung Galaxy S25 Edge impose sa domination physique avec une épaisseur record de 5,8 mm. Sur la balance, il ne pèse que 163 grammes, ce qui ridiculise presque son concurrent direct. Le Motorola Signature présente une épaisseur de 7 mm et pèse 186 grammes, préférant un compromis pour intégrer une batterie plus volumineuse. Malgré cette différence de finesse, les deux constructeurs offrent une qualité de fabrication exceptionnelle.

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Le cadre en titane du Samsung Galaxy S25 Edge contribue à réduire davantage son poids tout en assurant une robustesse accrue. Le Motorola Signature séduit avec un dos au rendu luxueux imitant le lin sergé. Concernant la protection des écrans, le Motorola utilise du verre Gorilla Glass Victus 2. Le Samsung opte pour le Gorilla Glass Ceramic 2, qui offre une résistance supérieure. Les deux modèles bénéficient d'une certification IP68, les protégeant jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Motorola Signature ajoute une certification IP69 pour une résistance accrue aux jets haute pression.

Écrans et performances logicielles : La luminosité de Samsung versus la fluidité de Motorola

Les diagonales d'écran sont comparables, à 6,8 pouces pour Motorola et 6,7 pouces pour Samsung. Le Motorola Signature affiche une résolution 1,5K idéale. Samsung propose un choix entre le Full HD et le QHD, ce dernier étant très énergivore. Le Motorola atteint une fréquence maximale de 165 Hz, offrant plus de fluidité technique. Cependant, le Samsung Galaxy S25 Edge s'affiche aussi en 120 Hz au quotidien, ce qui est suffisant pour la majorité des utilisateurs.

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Le calibrage de l'écran du Motorola Signature est excellent avec un delta E raisonnable et une couverture DCI-P3 parfaite. Le Samsung Galaxy S25 Edge souffre de dérives chromatiques mais compense par une luminosité maximale de 2600 nits. Le Motorola ne dépasse pas 1600 nits. Cette différence rend l'écran de Samsung beaucoup plus lisible en plein soleil et offre des contenus HDR plus attrayants. Sur le plan logiciel, les deux marques promettent sept ans de mises à jour Android.

Intelligence artificielle et puce : L'avantage d'un écosystème intégré

La surcouche de Motorola est légère, sans applications superflues, laissant une liberté totale de personnalisation. L'interface One UI de Samsung est plus marquée et chargée, bien qu'elle reste très personnalisable. Samsung conserve une avance significative sur l'intelligence artificielle avec sa suite Galaxy AI. Lancée en janvier 2024 sur la série S24, elle est disponible sur le Galaxy S25 Edge. Les outils agentiques et les options de création visuelle distancent largement les offres de Motorola.

Le Motorola Signature intègre un assistant avec une touche dédiée pour prendre des notes et résumer les notifications. En matière de puissance brute, Motorola a choisi de ne pas utiliser la puce Snapdragon 8 Gen 5 la plus performante. Le Samsung Galaxy S25 Edge affiche des scores de benchmarks supérieurs. Cette performance entraîne toutefois une chauffe notable lors des tâches lourdes comme le jeu vidéo.

Appareil photo et conclusion du test

La polyvalence des capteurs est le point fort du Motorola Signature avec son trio de modules de 50 mégapixels. Samsung utilise une configuration unique avec une caméra principale de 200 mégapixels et un ultrawide de 12 mégapixels. Avec leur capteur grand-angle principal, les deux smartphones offrent des résultats remarquables. Le Samsung Galaxy S25 Edge gagne en piqué grâce à sa résolution extrême. Il imprime une quantité impressionnante de détails dans l'image finale. Ce comparatif montre que le Samsung Galaxy S25 Edge reste le choix technologique supérieur malgré ses défauts thermiques.