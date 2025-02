Samsung Galaxy S25 Edge : le compact qui ne lésine pas sur la puissance

Le Samsung Galaxy S25 Edge, présenté en avant-première lors du Samsung Unpacked 2025, promet d'être un smartphone compact mais extrêmement performant. Il embarque un capteur photo principal de 200 MP, un écran Oled avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz et la protection Gorilla Glass Victus 2.

Présenté en avant-première lors du Samsung Unpacked 2025, le Galaxy S25 Edge nous réserve quelques surprises. Malgré son format ultra-compact, le S25 Edge embarquerait une fiche technique impressionnante. La partie photo n'est pas en reste avec un impressionnant capteur principal de 200 MP et une caméra frontale de 12 MP. Ces caractéristiques suggèrent que Samsung n'a pas fait de compromis sur la qualité photographique malgré les contraintes de design.

Attention tout de même, on sait qu'il n'y a que deux caméras à l'arrière, un grand-angle et un ultra grand-angle. L'écran Oled promet également d'être sans compromis avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits en HDR. Cela placerait le S25 Edge aussi bon que les Galaxy S25, tout simplement. On aurait également un verre Gorilla Glass Victus 2 pour la protection contre les chutes ainsi que les rayures.Puce Qualcomm oblige, on aurait le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Le port USB-C 3.2 assurerait des transferts de données et la charge, tandis que le capteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran serait aussi de la partie.





