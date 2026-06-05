Samsung Galaxy S25 Edge : l'audace de la finesse, mais à quel prix ?

Le Galaxy S25 Edge allie un design ultra-fin et léger à des performances solides, mais son format contraint impose des compromis sur la batterie, la photo et la chauffe. Un test complet pour vous aider à choisir.

Avec le Galaxy S25 Edge , Samsung a dévoilé un smartphone qui mise tout sur l'élégance et la légèreté. Avec une épaisseur de seulement 5,8 mm et un poids de 163 grammes, ce modèle se distingue immédiatement des autres appareils haut de gamme par son profil incroyablement fin.

Dès la prise en main, la différence est frappante : le téléphone semble presque fragile, mais on s'habitue rapidement à son confort. Pourtant, derrière cette finesse se cachent des choix techniques qui peuvent interroger. La batterie de 3900 mAh, bien que suffisante pour une journée d'usage normal, pourrait décevoir les utilisateurs intensifs.

De plus, l'absence de téléobjectif limite la polyvalence photographique, même si le capteur principal de 200 mégapixels offre des clichés de qualité. Samsung a-t-il sacrifié l'essentiel sur l'autel du design ? C'est ce que nous avons cherché à vérifier lors de notre test prolongé. Le châssis en titane et le dos en verre mat confèrent au Galaxy S25 Edge une finition premium qui inspire confiance.

L'écran AMOLED de 6,7 pouces, identique à celui du S25+, offre des noirs profonds et une luminosité suffisante pour une lisibilité en plein soleil. La définition élevée et le taux de rafraîchissement adaptatif garantissent une fluidité idéale au quotidien.

Cependant, les calibrage des couleurs n'est pas absolument parfait, ce qui pourra être noté par les utilisateurs les plus exigeants. Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite associé à 12 Go de RAM assure des performances de haut vol, mais la chauffe devient notable lors de longues sessions de jeu, entraînant une légère baisse de régime pour préserver les composants.

One UI 7 enrichit l'expérience avec des fonctions intelligentes comme Circle to Search, la transcription audio ou les outils Now Bar et Now Brief, qui améliorent la productivité. Côté photo, Samsung a opté pour un duo de capteurs : un grand-angle de 200 mégapixels et un ultra-grand-angle. Le premier est excellent, avec des détails riches et des couleurs flatteuses, même si le traitement logiciel peut parfois les saturer légèrement.

Le zoom x2 par recadrage est utile en dépannage, mais l'absence de zoom optique se fait sentir lorsqu'on veut capturer un sujet éloigné. L'ultra-grand-angle est moins convaincant, avec un piqué moins naturel et des contours flous. En basse lumière, les performances restent correctes sans égaler les ténors de la photographie mobile.

Enfin, la batterie, bien que modeste, tient une journée en usage mixte, mais la recharge à 25 W est lente comparée à la concurrence. Le Galaxy S25 Edge est donc un smartphone séduisant pour ceux qui privilégient le design et la légèreté, mais il impose des compromis notables sur la batterie, la polyvalence photo et la gestion thermique





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Galaxy S25 Edge Smartphone Finesse Design

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La tablette Samsung Galaxy Tab A9 + est à moins de 150 € sur CdiscountVous ne cherchez pas forcément la tablette parfaite. Vous cherchez celle que vous attrapez sans réfléchir, que vous posez à contrecœur et que vous retrouvez avec plaisir. À moins de 150 euros, la Galaxy tab A9+ est bien celle-là

Read more »

Cdiscount crée la surprise avec le Samsung Galaxy Z Flip 6 à ce prix-làLa plupart des smartphones grandissent, le Galaxy z flip 6, lui, a choisi de se plier en deux, et c’est précisément là que tout devient intéressant. Compact par nature, il réinvente ce que vous mettez dans votre poche

Read more »

Bon plan : le Samsung Galaxy S25 FE en promotion, un smartphone premium à prix réduitLe Samsung Galaxy S25 FE bénéficie d'une promotion temporaire, offrant les caractéristiques d'un haut de gamme à un prix plus accessible. Découvrez les spécifications techniques, les performances photo et vidéo, ainsi que les options de financement pour ce modèle équipé d'Android 16, d'un écran AMOLED 120 Hz et d'une batterie longue durée.

Read more »

Prix en chute libre pour le Samsung Galaxy S25 avec 51% de réductionRakuten casse le prix du smartphone Samsung Galaxy S25 avec une réduction spectaculaire qui fait passer son tarif sous la barre symbolique. Ce flagship tout juste sorti profite d'une remise massive qui le rend beaucoup plus accessible

Read more »