Samsung Galaxy S25 : -35 euros chez Back Market jusqu'au 15 novembre

Profitez d'une remise de 35 euros sur le Samsung Galaxy S25 reconditionné chez Back Market. Offre limitée au 15 novembre avec garantie 12 mois et retours gratuits.

La plateforme Back Market a décidé de lancer une opération promotionnelle ciblée sur le Samsung Galaxy S25. Cette offre exceptionnelle prévoit une réduction immédiate de 35 euros sur le prix final de l'appareil. Le client doit impérativement finaliser son achat avant la date limite du 15 novembre pour bénéficier de cette remise spécifique. Cette initiative vise à stimuler les ventes de ce modèle phare récemment décliné sur le marché de la seconde main.

Conditions de l'offre Back Market sur le Galaxy S25

Le prix de base du Samsung Galaxy S25 a déjà été ajusté suite à son processus de reconditionnement professionnel. L'ajout des 35 euros de remise supplémentaire rend ce smartphone particulièrement attractif financièrement. Chaque appareil a été rigoureusement testé et vérifié par des experts techniques avant sa remise en circulation. Ce contrôle qualité rigoureux garantit que le mobile est totalement fonctionnel pour l'utilisateur final. Le reconditionnement permet ainsi d'offrir un produit performant à un coût réduit tout en respectant des normes strictes.

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Options de paiement et politique de retour gratuite

Back Market offre une flexibilité notable aux acheteurs hésitants en proposant le paiement en plusieurs échéances. Le client dispose d'un délai de trente jours pour retourner son appareil gratuitement s'il n'est pas satisfait. Cette période de réflexion permet de tester le Samsung Galaxy S25 sans aucun risque financier initial. En cas de problème technique ou d'imprévu, une garantie complète de douze mois est automatiquement incluse. Un service client réactif est également mis à disposition pour accompagner l'acheteur tout au long de la période de garantie.

Caractéristiques techniques et choix de configuration

Le Samsung Galaxy S25 est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X offrant une résolution Full HD+. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité visuelle optimale lors de l'utilisation quotidienne. L'appareil photo principal permet l'enregistrement de vidéos en haute définition 8K pour les créateurs de contenu. Sous le capot, le smartphone Android embarque 12 Go de RAM pour garantir une réactivité maximale. La connectivité 5G est également intégrée nativement pour profiter des débits les plus élevés disponibles.

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Disponibilité des grades esthétiques et accessoires

L'achat chez Back Market s'accompagne du choix entre plusieurs grades esthétiques pour le Samsung Galaxy S25. Ces classifications indiquent uniquement l'état visuel du corps de l'appareil et non ses performances internes. Même le grade dit Correct garantit un fonctionnement électronique irréprochable de la machine. Le client peut personnaliser sa commande en sélectionnant une batterie standard ou une batterie neuve. D'autres options incluent le choix des couleurs, des capacités de stockage et des architectures de carte SIM.

Économie supplémentaire via la reprise et forfaits partenaires

Pour maximiser les économies réalisées sur l'achat du Samsung Galaxy S25, Back Market propose un programme de reprise. Le client peut envoyer son ancien appareil pour obtenir un crédit supplémentaire sur sa nouvelle commande. L'offre inclut également un câble de charge compatible directement dans le paquet. Souscrire à un forfait opérateur partenaire peut générer des réductions supplémentaires sur le tarif final. Cette approche globale permet d'équiper son smartphone haut de gamme avec un budget maîtrisé et optimisé.