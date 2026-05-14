Samsung Galaxy S24 : un smartphone performant et économique avec Cdiscount

Le Galaxy S24 de la marque Samsung est un smartphone performant et économique qui vous permet de profiter de son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec sa luminosité élevée et la technologie Vision Booster. Il dispose également d'une batterie intelligente de 4 000 mAh pour une autonomie longue durée et d'un système photo arrière avec sa caméra grand angle de 50 MP et sa caméra ultra grande de 12 MP. Avec cette offre au meilleur prix signée Cdiscount, vous pouvez dès maintenant profiter du Galaxy S24 de la marque Samsung avec 128 Go de stockage au prix de 311,99 euros. Retrouvez tous les codes promo Cdiscount ici.

Le Galaxy S24 de la marque Samsung vous permet de faire défiler tous vos contenus avec fluidité et confort, notamment grâce à son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces.

Avec sa luminosité élevée et la technologie Vision Booster, il vous assure également des contrastes profonds, pour une visibilité optimale même en plein soleil. Il vous offre ainsi une expérience visuelle de qualité supérieure à chaque fois que vous l’utilisez. En plus, avec cette offre au meilleur prix signée Cdiscount, vous pouvez dès maintenant profiter du Galaxy S24 de la marque Samsung avec 128 Go de stockage au prix de 311,99 euros.

Retrouvez tous les codes promo Cdiscount ici Le Galaxy S24 de la marque Samsung pour près de 300 euros ? C’est possible chez Cdiscount Le Galaxy S24 de la marque Samsung possède une batterie intelligente de 4 000 mAh qui vous garantit une autonomie longue durée, allant jusqu'à 28 heures en lecture vidéo et jusqu'à 72 heures en lecture musicale.

Équipé également d'un nouveau système amélioré de dissipation de la chaleur, il est en mesure de maintenir des performances optimales, idéal notamment si vous aimez jouer à des jeux mobiles. Le Galaxy S24 de la marque Samsung vous permet également de prendre des photos et des vidéos haute résolution avec son système photo arrière.

En effet, vous pouvez compter sur sa caméra grand angle de 50 MP, sa caméra ultra grande de 12 MP est sur son téléobjectif de 10 MP. En plus, avec ces différents zooms, vous pouvez capturer des images nettes et détaillées quelle que soit la distance. Cliquez ici pour profiter de l’offre Cdiscount sur le Samsung Galaxy S2





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