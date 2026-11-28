Le Samsung Galaxy S24 Ultra devient abordable avec un tarif de 539,99 € sur Cdiscount. Découvrez les specs Snapdragon 8 Gen 3, appareil photo 200 MP et batterie 5000 mAh.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, un appareil phare affiché seulement depuis deux ans, connaît une diminution de prix considérable. Ce modèle haut de gamme profite de la sortie récente des nouvelles générations de smartphones pour devenir plus accessible. Il est actuellement proposé à un prix attractif de 539,99 euros sur la plateforme Cdiscount.

Performances et écrans haute résolution

La puissance du Samsung Galaxy S24 Ultra repose sur la puce Snapdragon 8 Gen 3. Ce processeur permet de faire tourner des jeux exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile jusqu'à 120 images par seconde. Le téléphone portable intègre un écran tactile de 6,8 pouces en définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz. Pour protéger l'affichage, le verre Corning Gorilla Armor limite les reflets et protège l'outil numérique contre les chocs quotidiens.

Also read Offres Black Friday AliExpress : POCO F8 Ultra, Galaxy A57 et Sony WH-1000XM6

Design titane et reconnaissance internationale

Le cadre en titane du Samsung Galaxy S24 Ultra offre une structure robuste et un style distinctif. Il inclut un stylet S Pen très pratique qui permet d'exploiter pleinement les fonctionnalités de l'écran tactile. Le dispositif a été récompensé aux NAG Awards 2024 avec le titre de smartphone de l'année. Cette distinction confirme sa qualité et son utilité pour les besoins de 2027.

Advertisement

Système photographique haute définition

Le Samsung Galaxy S24 Ultra s'est taillé une réputation solide dans le domaine de la photographie. L'appareil photo dispose d'un capteur principal de 200 MP, l'une des définitions les plus élevées du marché actuel. Il est complété par un ultra grand-angle de 12 MP et deux téléobjectifs de 10 et 50 MP. Les clichés offrent des détails saisissants pour les paysages ou les portraits, tandis que la caméra frontale de 12 MP gère les selfies.

Autonomie et fonctions intelligentes

L'autonomie du Samsung Galaxy S24 Ultra est assurée par une batterie de 5 000 mAh. Une charge rapide de 45 W complète cet ensemble pour un usage intensif. Le smartphone propose également des fonctions liées à l'intelligence artificielle, telles que la traduction instantanée ou la recherche d'informations par entourage d'image. Ces caractéristiques techniques soutiennent sa position de leader sur le marché.