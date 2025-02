Samsung Galaxy S24 : Découvrez l'intelligence artificielle à portée de main

Le Samsung Galaxy S24 révolutionne l'expérience smartphone avec son intégration complète de l'intelligence artificielle. Découvrez ses fonctionnalités innovantes et son design haut de gamme.

Découvrez l'univers de l'intelligence artificielle avec le Samsung Galaxy S24 . Ce smartphone se démarque grâce à sa fonction Galaxy AI, qui intègre un éventail d'outils pour faciliter votre quotidien. L'Assistant Photo vous permet de retoucher vos images avec précision, tandis que l'interprète traduit vos conversations en temps réel. L'Assistant Retranscription transforme vos dictées en texte écrit, vous permettant de gagner du temps et d'améliorer votre productivité.

Le moteur ProVisual, alimenté par l'intelligence artificielle, donne un coup de pouce au rendu des photographies pour des images d'une qualité exceptionnelle. Capturez des clichés en haute résolution avec un niveau de détail remarquable, même à distance. Zoom avant encore plus grâce à l'IA pour des photos d'un impact saisissant. Enregistrez des vidéos dignes d'un studio de cinéma grâce au ralenti instantané boosté par l'IA. Le Super HDR atteint de nouveaux sommets en termes de détails, donnant vie à vos vidéos avec une luminosité exceptionnelle.Le Samsung Galaxy S24 est actuellement disponible au prix de 531,80 euros, au lieu de 802 euros, soit une réduction de 33% chez Rakuten. Ce smartphone haut de gamme s'accompagne du système d'exploitation One UI, la surcouche de Samsung basée sur Android. Conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive et sécurisée, One UI propose des fonctionnalités inédites, parmi lesquelles Galaxy AI. Le Samsung Galaxy S24 est également pensé pour les joueurs, avec une chambre à vapeur plus grande assurant un refroidissement optimal lors de longues sessions de jeu. Son écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces offre une immersion totale dans vos contenus multimédias. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assure un défilement fluide des images pour ne rien manquer de l'action.En termes d'autonomie, le Samsung Galaxy S24 peut tenir jusqu'à 78 heures en lecture audio. La charge rapide permet de récupérer de l'énergie rapidement et efficacement. En résumé, le Samsung Galaxy S24 est un smartphone haut de gamme qui allie performance et fonctionnalités innovantes grâce à son intelligence artificielle. Sa qualité photo et vidéo, son expérience multimédia immersive et son autonomie exceptionnelle en font un choix idéal pour les utilisateurs exigeants.





