Profitez du Samsung Galaxy S23 5G à 264,47 euros sur Cdiscount. Un modèle neuf avec puce Snapdragon 8 Gen 2, 8 Go de RAM et garantie deux ans.

Le marchand en ligne Cdiscount propose actuellement le smartphone Samsung Galaxy S23 5G au prix de 264,47 euros. Ce modèle neuf est commercialisé par le vendeur Tekvya et expédié directement par la plateforme de vente. L'offre se distingue par la présence de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 Go de RAM, assurant une performance fluide pour les utilisateurs exigeants.

Performances techniques et autonomie éprouvées

La configuration matérielle intègre un écran Dynamic AMOLED 2X mesurant 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est adaptatif et peut atteindre 120 Hz pour garantir la fluidité des défilements. Le stockage interne est de 128 Go, suffisant pour enregistrer des photos et installer des applications. La batterie de 3900 mAh supporte une recharge filaire de 25W et sans fil de 10W.

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Puissance de capture photo et vidéo 8K

L'équipement photo arrière comprend trois capteurs pour s'adapter à diverses situations. Le capteur principal de 50 MP capture des scènes détaillées tandis que l'ultra grand-angle de 12 MP convient aux paysages. Le téléobjectif de 10 MP complète l'ensemble pour rapprocher les sujets. L'enregistrement vidéo atteint la définition 8K à 30 images par seconde avec le capteur principal.

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Sécurité et certifications de résistance

La certification IP68 protège le téléphone contre la poussière et l'eau selon les conditions du fabricant. Un lecteur d'empreintes digitales est intégré pour sécuriser l'accès au dispositif. La compatibilité avec Samsung Pay complète les fonctionnalités de paiement disponibles. Le format compact facilite la prise en main, notamment pour utiliser le téléphone d'une seule main.

Garantie et options de livraison Cdiscount

La fiche produit annonce une garantie de deux ans pour ce modèle neuf. La livraison en point retrait est gratuite pour les clients de Cdiscount. L'offre est à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles. Les autres smartphones Samsung affichés incluent le Galaxy A16 à 197,18 euros et le Galaxy S25 à 392,76 euros.