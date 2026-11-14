Samsung Galaxy Book 6 en promo Cdiscount : PC portable IA à 979€

Profitez d'une réduction sur le Samsung Galaxy Book 6 chez Cdiscount. Avec son processeur Intel Core Ultra et son autonomie de 24h, cet ordi portable est à 979€.

Le Samsung Galaxy Book 6 se distingue comme une solution informatique performante et abordable, idéale pour remplacer les smartphones dans les tâches numériques avancées. Disponible à un prix réduit de 979 euros sur la plateforme Cdiscount , ce modèle s'inscrit directement dans l'offre promotionnelle liée au Black Friday . Cette stratégie de prix vise à attirer les utilisateurs en quête de polyvalence, capable de gérer à la fois le multitâche quotidien et des logiciels plus exigeants.

Détails techniques et processeur Intel Core Ultra

La puissance de calcul de cet ordinateur portable repose sur un processeur Intel Core Ultra 5 325 de dernière génération, doté d'une unité dédiée à l'intelligence artificielle. Cette puce à huit cœurs peut atteindre une fréquence de 4,5 GHz, garantissant une exécution rapide des applications. L'équipement inclut 16 Go de RAM et un espace de stockage SSD de 512 Go, assurant fluidité et réactivité. L'ensemble fonctionne sous Windows 11 , optimisant l'expérience utilisateur pour le web et les réseaux sociaux.

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Écran IPS et autonomie exceptionnelle de 24 heures

L'appareil est équipé d'un grand écran IPS de 16 pouces au format 16/10, offrant une définition de 1 920 x 1 200 pixels. Un traitement anti-reflets permet une utilisation optimale près d'une fenêtre ou à l'extérieur, contrairement à de nombreux modèles concurrents. L'autonomie est l'un de ses points forts, pouvant atteindre 24 heures avec une seule recharge. Cette caractéristique permet de couvrir une journée complète de travail ou de divertissement sans chercher de prise électrique.

Avantages pratiques et confort d'utilisation au quotidien

Pour faciliter l'usage dans diverses conditions, le Samsung Galaxy Book 6 dispose d'un clavier rétroéclairé. Il intègre également un lecteur de cartes microSD, un atout considérable pour la gestion des données. Ces fonctionnalités le rendent adapté au télétravail, aux déplacements professionnels et à l'utilisation domestique. Le design vise à offrir un confort d'utilisation optimal, répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs exigeants.

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Prix, offre Cdiscount et conditions de l'achat

Le prix de vente est fixé à 979 euros, en baisse par rapport au tarif initial de 1 029,99 euros proposé par Cdiscount . Cette offre s'inscrit dans le cadre de la période du Black Friday , visant à bousculer la concurrence. La promotion est limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles, selon les conditions générales du site. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d'une livraison express et gratuite en testant l'abonnement Cdiscount à volonté gratuitement.

Positionnement et alternatives sur le marché High-Tech

Dans l'écosystème High-Tech de Cdiscount , ce modèle s'ajoute à une liste de promotions variées incluant des téléviseurs, des tablettes et des montres connectées. Par exemple, une TV QLED 43 pouces Samsung est proposée à 319,90 euros, tandis qu'une tablette Android tactile est vendue à 69,99 euros. Ces offres concurrentielles illustrent la stratégie de prix agressifs de la plateforme pour capter l'attention des consommateurs durant cette période commerciale clé.