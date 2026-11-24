Profitez du Black Friday chez Carrefour pour acquérir le Samsung Galaxy A57 5G 128 Go à 469,99 euros au lieu de 549,99 euros. Une réduction limitée sur un modèle équilibré.

Le retail français capitalise sur la période festive du Black Friday pour proposer des remises attractives sur le matériel électronique, notamment sur le Samsung Galaxy A57 5G. Le distributeur Carrefour a activé une promotion spécifique qui réduit le prix final de l'appareil, le plaçant comme une alternative économique dans le segment des smartphones milieu de gamme. Cette offre cible directement les consommateurs cherchant à optimiser leur budget tout en acquérant un terminal performant et polyvalent pour une utilisation quotidienne intensive.

Détails de la réduction sur le modèle Samsung Galaxy A57 5G

Le Samsung Galaxy A57 5G de 128 Go est actuellement proposé à un prix nettement inférieur à son tarif de vente habituel. Le nouveau tarif s'élève à 469,99 euros, contre 549,99 euros précédemment affichés sur la plateforme du distributeur. Cette différence de prix représente une économie immédiate pour l'acheteur, validant l'intérêt de cette opération commerciale. Il est impératif de noter que les stocks de ce modèle spécifique sont limités, ce qui impose une réactivité accrue de la part des potentiels acheteurs souhaitant saisir cette opportunité avant rupture de stock.

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Caractéristiques techniques et polyvalence d'utilisation

Ce modèle se positionne comme une réponse équilibrée aux besoins quotidiens des utilisateurs, qu'il s'agisse d'adolescents ou d'adultes. L'appareil est doté d'un écran Super AMOLED Plus dépassant 6,7 cm, garantissant une lisibilité optimale pour la lecture, le jeu vidéo et la consommation de contenu multimédia. Sous le capot, la configuration matérielle inclut 8 Go de RAM et un processeur à 8 cœurs. Cette architecture permet au terminal de gérer fluidement la majorité des applications courantes, y compris les jeux vidéo exigeants, sans subir de ralentissements significatifs.

Système photographique et robustesse de l'appareil

La durabilité et la qualité des captures sont des points forts de ce smartphone. Le dispositif respecte la norme IP68, lui conférant une résistance effective à l'eau et à la poussière. Cette certification permet à l'appareil de résister à des environnements humides, comme sous la pluie ou à proximité de piscines, sans dommage. Sur le plan de l'imagerie, le Samsung Galaxy A57 5G embarque un module photo triple composé de capteurs de 50, 12 et 5 mégapixels. Une caméra frontale de 12 mégapixels complète l'ensemble, assurant des selfies de bonne qualité pour les communications visuelles.

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Autres offres promotionnelles chez Carrefour ce week-end

Le Black Friday chez Carrefour ne se limite pas à la promotion sur le terminal Samsung. Le distributeur met en avant une réduction importante sur le vélo à assistance électrique Top Urban Trail E-200. Ce modèle passe de 999,99 euros à 549,99 euros, offrant une réduction substantielle sur le segment des transports individuels. Cette offre s'inscrit dans une stratégie plus large de bonnes affaires proposées par le groupe durant cette période de fortes affluences.

Concurrence et promotions sur d'autres terminaux mobiles

Outre le modèle Samsung, le catalogue promotionnel inclut le Smartphone GOOGLE Pixel 10a 128 Go couleur noire, livré avec une coque assortie. Cet appareil est proposé à 449,99 euros au lieu de 549,99 euros, confirmant la concurrence acharnée sur le segment des smartphones intermédiaires. Parallèlement, le Samsung Galaxy S26 256 Go noir est affiché à 679,38 euros, en baisse par rapport à son prix initial de 778 euros. Enfin, l'Apple Watch Series 11 GPS fait partie des promotions avec un prix de 389,99 euros contre 499,99 euros, étendant la couverture des offres à la domotique vestimentaire.