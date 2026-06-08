Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 10a : Qui est le meilleur smartphone du milieu de gamme ?

Dans cet article, nous comparons les Samsung Galaxy A56 et Google Pixel 10a pour vous aider à choisir votre prochain smartphone.

Samsung est le maître du milieu de gamme , et Google vient le challenger sur ses terres. Le Pixel 10a est-il meilleur que le Galaxy A56 ?

On les compare pour vous aider à choisir votre prochain smartphone ! Le Samsung Galaxy A56 est beaucoup plus grand que son concurrent direct. Avec son écran de 6,7 pouces, il ne peut être considéré comme un compact tel que le Pixel 10a. Ce dernier est aussi plus léger, mais plus épais : 9 mm, contre 7,4 mm seulement pour le Samsung.

Toutefois, Google impressionne par son duo d'appareils photo parfaitement plat à l'arrière. Dans tous les cas, ce sont deux smartphones relativement classiques dans leur présentation. Des coloris assez simples, pas de formes alambiquées… les deux concurrents vont à l'essentiel pour plaire au plus grand nombre. Le Samsung Galaxy A56 tire son épingle du jeu grâce à un verre plus résistant à poser directement sur son écran.

Il s'agit d'un Gorilla Glass Victus+, hérité des hautes gammes d'ancienne génération. Chez Google, on mise sur un Gorilla Glass 7i qui est devenu la référence standard sur le milieu de gamme.

En revanche, le Google Pixel 10a est certifié IP68, ce qui garantit une meilleure résistance en cas d'immersion par rapport au Galaxy A56 et à sa certification IP67. On l'a abordé plus haut, la diagonale de l'écran de nos deux smartphones n'est pas du tout la même. Plus petit, le Google Pixel 10a doit aussi composer avec des bordures assez épaisses qui rognent d'autant plus sur la surface d'affichage.

Le Samsung Galaxy A56, lui, profite de bordures relativement fines qui permettent d'apprécier l'écran OLED 6,7 pouces de façon plus confortable. Rien à redire, en revanche, du côté de la résolution ou de la fluidité, les deux rivaux offrent une image Full HD cadencée à 120 Hz maximum. Quand on se penche un petit peu sur les résultats obtenus grâce à nos sondes de mesure, on s'aperçoit que le Google Pixel 10a est techniquement bien meilleur que le Galaxy A56.

Son écran est impressionnant de précision, avec une température du point blanc à 6590K, là où celui du Galaxy vise un peu moins juste si l'on ne sélectionne pas le mode naturel dans les réglages. Google impressionne également avec sa luminosité. On a relevé un pic à 2900 nits en HDR sur le petit Pixel 10a, alors que son concurrent n'est pas parvenu à dépasser les 1800 nits dans le même scénario. Du très bel ouvrage !

Samsung et Google sont clairement les deux fabricants de smartphones les plus investis dans le déploiement de l'intelligence artificielle sur téléphone. Samsung a ouvert la voie il y a déjà plus de deux ans avec une première mouture de Galaxy AI qui n'a fait que s'enrichir depuis. Chez Google, Gemini a progressivement remplacé Google Assistant et s'intègre désormais nativement sur la plupart des smartphones Android du marché.

Autant dire que si vous aimez l'IA, vous allez être servi, peu importe le modèle que vous choisirez au final. Il faut toutefois noter que la version de Galaxy AI disponible sur le A56 est assez loin d'être aussi impressionnante que sur les modèles Galaxy S dernier cri.

Tout ce qui concerne les fonctionnalités agentiques, notamment, est absent de ce modèle de milieu de gamme qui se contente grosso modo de proposer des fonctions de retouches photos avancées et de génération d'images. Chez Google, on mise essentiellement sur la retouche photo également, sur ce petit Pixel 10a.

En revanche, Gemini étant de mieux en mieux intégré aux différentes couches logicielles d'Android et des services Google, il fera partie des premiers servis lorsque la brique agentique de l'IA Google fera son apparition sur les smartphones du groupe. Pixel, ce modèle de milieu de gamme profitera de 7 ans de mises à jour et autant de nouvelles fonctionnalités ajoutées régulièrement tout au long de l'année. Samsung est un tout petit peu moins généreux avec son milieu de gamme.

Le Galaxy A56 ne profitera que de 6 mises à jour majeures d'Android. Le Google Pixel 10a hérite de la puce haut de gamme Tensor G4 qui trouvait sa place au sein de tous les Pixel lancés en 2024. C'est en effet une petite régression par rapport aux habitudes de la marque, qui recycle ici la même puce que sur le Pixel 9a.

Cela étant, nos benchmarks habituels montrent une légère avance du nouveau Pixel 10a par rapport au Samsung Galaxy A56. Lui utilise un SoC Exynos 1580 qui est loin d'atteindre les mêmes fréquences d'exécution, notamment sur la partie GPU. Si les deux smartphones proposent une expérience de navigation tout à fait correcte au quotidien, ils montreront vite leurs limites en jeu - le Samsung un peu plus vite que le Google.

La configuration photo de nos deux concurrents du jour n'est pas si différent





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Galaxy A56 Google Pixel 10A Smartphone Milieu De Gamme Comparatif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

One UI 9 : Samsung retire un bouton des Galaxy, mais c’est pour mieux les protégerSans crier gare, Samsung supprime le bouton dédié au Lockdown Mode de son interface One UI 9. Cette disparition n'affaiblit pas la sécurité. Bien au contraire, le mode s'active désormais automatiquement dès que l'utilisateur accède au menu d'alimentation.

Read more »

Cdiscount affiche le Samsung Galaxy S24 Ultra à un prix dingueLe Samsung s24 ultra ne cherche pas à en faire trop. Il se contente de tout faire mieux que tous les autres smartphones (les photos, les notes, les sessions de jeu, les longues journées). Et dans la réalité du quotidien, ça change tout

Read more »

Prix en chute libre ce week-end pour le prisé Samsung Galaxy S26Rakuten casse les prix sur le smartphone Samsung Galaxy S26 ce week-end. Ce modèle très recherché profite d'une belle réduction qui le rend encore plus attractif. Une occasion à saisir pour vous offrir l'un des smartphones les plus performants

Read more »

Xiaomi 17 vs Samsung Galaxy S26+ : le match des smartphones haut de gammeComparaison des Xiaomi 17 et Samsung Galaxy S26+ : design, écran, luminosité et notes. Le Xiaomi 17 remporte le duel avec 8/10 contre 7/10 pour le Galaxy S26+.

Read more »